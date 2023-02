Depeche Mode — Das ist die offizielle Tracklist von „Memento Mori“

Der 9. Februar 2023 war ein guter Tag für Fans von Depeche Mode. Nicht nur, dass Dave Gahan und Martin Gore „Ghosts Again“ — die erste Single aus dem bald erscheinenden Album „Memento Mori“ — samt Musikvideo veröffentlichten. Auch die Tracklist des fünfzehnten Studioalbums der Synth-Pop-Legenden wurde preisgegeben. Empfehlung der Redaktion

Das ist die Tracklist von Memento Mori:

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Ghosts Again

Don’t Say You Love Me

My Favourite Stranger

Soul With Me

Caroline’s Monkey

Before We Drown

People Are Good

Always You

Never Let Me Go

Speak To Me

Songs für Andrew Fletcher?

Da „Memento Mori“ (lateinisch für „Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst) der erste Longplayer seit dem Tod von Depeche-Mode-Gründungsmitglied Andrew Fletcher ist, liegt es natürlich nahe zu spekulieren, welche der Songtitel sich auf ihn beziehen könnten. Wir wissen, dass Gahan und Gore zumindest den Titel „Memento Mori“ (und damit wohl auch das Thema Vergänglichkeit) bereits vor Fletchers Tod im Sinn hatten — Titel wie „Speak To Me“, „Soul With Me“ oder „Always You“ könnten aber durchaus einen Bezug zu ihrem verstorbenen Kollegen haben. „Der Titel klingt sehr morbide, aber man kann ihn auch sehr positiv sehen. Lebe den Tag in vollen Zügen, so interpretieren wir ihn“, erklärte Martin Gore den Titel.

Hier gibt es den Song „Ghosts Again“ zu hören/sehen:

Infos zu „Memento Mori“

„Memento Mori“ erscheint am 24. März 2023. Depeche Mode hatten „Memento Mori“ Anfang Oktober 2022 angekündigt. Der Schock über den Tod von Andrew Fletcher sitzt indes immer noch tief: Fletcher war am 26. Mai 2022 unerwartet an einer Aortendissektion gestorben.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++

