Depeche Mode: Symbolträchtiges Video zur neuen Single „Ghosts Again“

Foto: Getty Images, Gina Wetzler. All rights reserved.

Fans haben es sehnlichst erwartet: Das Video zur neuen Single „Ghosts Again“ ist da – er entspricht der bisher veröffentlichen Ästhetik zum neuen Album „Memento Mori“.

Der Clip ist in Schwarzweiß gehalten: Darin spielen Dave Gahan und Martin Gore vor Großstadtkulisse an einem überdimensionierten Schachbrett. Sicher nicht zufällig sind sie dabei in Schwarz und mit Kapuze bekleidet. Ihre Gehstöcke haben sie angelehnt, sodass die Kamera auch über die Totenköpfe schwenken kann, die ihre Gehstöcke zieren.

Vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single von Depeche Mode: „Ghosts Again“, nur in MUSIKEXPRESS 4/23

In einer weiteren Einstellung befinden sich beide auf einem Friedhof. Während Gore an einen Grabstein angelehnt zu sitzen scheint, kriecht Gahan über das Erdreich – hin zu einer tanzenden Geisterfigur.

Die symbolische Kraft des Videos ist unverkennbar und ruft in Erinnerung, was Depeche Mode in den vergangenen Monaten durchlebt haben. Andrew Fletchers Tod hat die Band verändert, aber nicht gebrochen.

+++Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de+++