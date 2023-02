Depeche Mode: Diese Editionen von „Memento Mori“ können vorbestellt werden

Am 24. März 2023 erscheint mit „Memento Mori“ das neue Album von Depeche Mode. Das haben die Musiker nun offiziell verkündet und auch einen Pre-Order-Link mit ihren Fans geteilt. Dieser führt Interessierte direkt in einen Online-Shop, wo es diverse Editionen zu entdecken gibt.

Vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single von Depeche Mode: „Ghosts Again“, nur in MUSIKEXPRESS 4/23

Den Vorlieben der Fans sind bei der Vorbestellung praktisch keine Grenzen gesetzt: So gibt es das neue Album nicht nur in digitaler Form, sondern auch auf rotem Vinyl in Kombination mit Kassette, als Package aus CD und rotem Vinyl, einzeln als rote oder klassische Vinyl, CD oder Kassette, aber auch als Deluxe-CD. Bei Letzter handelt es sich der Beschreibung nach um eine einzelne CD mit Schuber und 24-seitigem Booklet, das exklusive Fotos enthält.

Depeche Mode: Signierte Edition sofort vergriffen

Noch exklusiver sind jedoch die Packages aus roter Vinyl, Kassette und Deluxe-CD, denen ein signierter Artwork-Print beiliegt. Sie waren natürlich umgehend ausverkauft, sodass Fans, die erst jetzt in den Shop schauen, wohl keine Chance mehr haben, diese Variante zu bestellen.

Aber wer weiß: Vielleicht lassen Dave Gahan und Martin Gore in den kommenden Tagen bis zum Release noch weitere signierte Album-Packages in den Online-Shop von Depeche Mode stellen. Die sind schließlich immer für eine Überraschung zu haben – das zeigten sie zuletzt auch mit ihrer unerwarteten Countdown-Aktion zum Release der neuen Single „Ghosts Again“.

