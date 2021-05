Depeche Mode: „Enjoy The Silence“-Cover im neuen H&M-Spot

Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.

H&M hat eine neue TV-Werbung für die aktuelle Badekollektion veröffentlicht – darin ist auch ein Cover des Depeche-Mode-Songs „Enjoy The Silence“ zu hören. Es stammt von der US-amerikanischen R’n’B-Künstlerin Fousheé, die 2020 dank Rapper Sleep Hallow weltweit bekannt wurde. Dieser hatte ihren Song „Deep End“ für ein Sample benutzt – anschließend wurden viele via TikTok auf die Künstlerin aufmerksam. Mittlerweile zählt ihr Track allein auf Spotify über 165 Millionen Aufrufe.

Das Cover von Depeche Modes Song „Enjoy The Silence“ entstand exklusiv für die neue Swimsuit-Kollektion des Unternehmens. Darin ist Paloma Elsesser zu sehen, die im Bikini wagemutig in die Fluten springt. Das Plus-Size-Model und H&M setzen mit dem Clip auch ein Statement gegen Body-Shaming.

Auf Instagram geht das Model in einem Clip näher darauf ein, welchen Kommentaren sie regelmäßig im Netz ausgesetzt ist und welchen Ratschlag sie anderen Menschen mit ihrer Arbeit geben möchte: „Finde heraus, was du an dir magst, statt dir Gedanken darüber zu machen, wie du aussiehst.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von paloma elsesser (@palomija)

Das Debütalbum von Fousheé heißt „Time Machine“ und erscheint im Juni 2021. Unter anderem arbeitete sie hierfür mit James Blake zusammen.