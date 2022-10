Deshalb hat Lizzo (zu) lange verheimlicht, dass sie Radiohead-Fan ist

In einem Interview zur November-Ausgabe des Magazins „Vanity Fair“ erzählt Lizzo unter anderem, dass sie im Laufe ihrer Jugend jahrelang verheimlicht hat, dass sie Radiohead-Fan ist. Gründe dafür waren, nach eigenen Angaben, langjähriges Mobbing und daraus resultierende Unsicherheiten, die sie mittlerweile jedoch größtenteils überwunden habe.

