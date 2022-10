Lizzo über ihren Körper: „Nur mich geht mein fettes, schwarzes, schönes Business etwas an!“

Immer wieder wird die Musikerin Lizzo, vor allem von Männern, mit Aussagen zu ihrem Körper konfrontiert.

Vor einigen Tagen erklärte Ye, der sich bis zu seiner Namensänderung noch Kanye West nannte, in einem Interview, dass die „Bewerbung von Fettleibigkeit auf Social Media dämonisch sei.“

Außerdem fügte er an: „Sobald Lizzo 5 Kilo verliert und dies öffentlich mitteilt, wird sie von Instagram angegangen. Denn das neue Ziel auf Social Media ist es, übergewichtig zu sein.“

Kanye West says the media is purposely supporting Lizzo for being unhealthy‼️😳 pic.twitter.com/FdLoIRcGyR — Daily Loud (@DailyLoud) October 7, 2022

Lizzo reagiert öffentlich auf Fat Shaming

Während eines Konzerts reagierte Lizzo auf Yes Aussagen, jedoch ohne sich dabei konkret auf ihn zu beziehen: „Ich habe das Gefühl, dass jede Person in Amerika meinen motherfucking Namen ohne motherfucking Grund in ihren motherfucking Mund nimmt.“

Dieser Vorfall war nicht der erste, bei dem sich Lizzo Themen wie Fat Shaming und Sexismus stellen musste:

Während der MTV Video Music Awards am 28. August 2022 reagierte Lizzo in ihrer Rede zum Thema Awareness öffentlich auf verschiedene übergriffige Kommentare von Aries Spears. In einem Interview antwortete Spears auf die Frage nach Lizzos Musik, dass Lizzo „ein sehr schönes Gesicht hat“ und zog im Anschluss daran über das Aussehen der Musikerin her.

Lizzos neuer Single-Remix

Lizzo hat am 23. September 2022 einen Remix ihres Songs „2 Be Loved (Am I Ready)“ aus ihrem neuem Album veröffentlicht: