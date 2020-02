Das wird Dich auch interessieren





Das war wohl eher nichts: Vergangenes Jahr musste Deutschland beim Eurovision Song Contest eine Platzierung auf dem vorletzten Platz verkraften; das Duo S!sters landete mit seinem Song „Sisters“ nur auf Platz 25. Nun hat der NDR entschieden, zwei unabhängige Jurys mit der Song-Auswahl für 2020 zu beauftragen. Laut der „Musikwoche“ haben beide Jurys bereits ausgewählt, wer dieses Jahr für Deutschland in Rotterdam antreten wird.

Die zwei Jurys bestehen aus einer „Eurovisions-Jury“ mit hundert Teilnehmenden aus Deutschland, sowie einer internationalen Expertenjury mit 20 Mitgliedern, die alle schon einmal Teil der nationalen ESC-Jury ihres Heimatlandes waren. Für die Auswahl des Acts hat sich der NDR zudem der ESC-üblichen Wahlprozedur bedient: Die vergebenen Punkte setzten sich jeweils zur Hälfte aus der Wahl der Zuschauer und der Wahl der zwei Jurys zusammen. Mit diesem Prozedere erhoffen sich die Verantwortlichen eine höhere Siegeswahrscheinlichkeit für den deutschen Beitrag, wie Thomas Schreiber von der ARD erklärt: „Mit der Platzierung in Tel Aviv sind wir selbstverständlich nicht zufrieden. In Rotterdam wollen wir wieder an den Erfolg von 2018 anknüpfen. Unser Act hat die nationalen und internationalen Expertinnen und Experten begeistert und sich in einem tollen Teilnehmerfeld durchgesetzt. Wir sind zuversichtlich, dass die Wahl auch bei den ESC-Fans auf sehr breite Zustimmung und – wie wir hoffen – auf Begeisterung stoßen wird.“

Wer und mit welchem Song für Deutschland beim ESC 2020 antreten wird, zeigt der ARD-TV-Sender One am 27. Februar um 21.30 Uhr in „Unser Lied für Rotterdam“. Die 45-minütige Sendung wird von Barbara Schöneberger moderiert.

Am 16. Mai 2020 findet die 65. Ausgabe des Eurovision Song Contests in der Ahoy Arena in Rotterdam statt. Vergangenes Jahr konnte sich der Niederländer Duncan Laurence mit seinem Stück „Arcade“ beim ESC in Tel Aviv durchsetzen, das Duo S!sters erreichte nur den vorletzten Platz. 2018 hatte es ihr Vorgänger Michael Schulte mit dem Song „You Let Me Walk Alone“ noch auf Rang vier geschafft.