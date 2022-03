Diane Kruger: „Ich habe mich wie ein Stück Fleisch gefühlt“

Foto: Getty Images for SXSW, Samantha Burkardt. All rights reserved.

Diane Kruger hat in ihrer Karriere auch weniger angenehme Erfahrungen in Hollywood machen müssen. Dies sagte sie jetzt in einem Interview mit dem Magazin „Variety“: „Ich bin definitiv den Weinsteins dieser Welt begegnet, von Anfang an“.

Beim Casting für den Film „Troja“, der 2004 erschien, habe sie in ihrem Kostüm auch persönlich zu einem höheren Filmstudio-Mitarbeiter gehen müssen, berichtete die 45-Jährige. „Ich habe mich wie ein Stück Fleisch gefühlt, wurde von oben bis unten angestarrt und gefragt: ,Warum denkst du, dass du die Rolle spielen solltest?’“

Namen wollte die Schauspielerin jedoch nicht nennen. „Ich wurde in Situationen gebracht, die unangemessen und sehr unangenehm waren. Als ich angefangen habe, habe ich einfach gedacht, so ist das eben. So ist Hollywood.“

Ihre bisher wohl bekannteste Hauptrolle übernahm Kruger als Bridget von Hammersmark in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ – ein Film, für den sie anfangs gar nicht gecastet werden sollte. Demnächst wird Kruger als eiskalte Film-Managerin in „Swimming with Sharks“ zu sehen sein. In der Neu-Auflage des Hollywood-Klassikers von 1994 mit Kevin Spacey und Frank Whaley, der in Deutschland unter dem Titel „Unter Haien in Hollywood“ bekannt ist, werden die Hauptrollen diesmal von Frauen übernommen. Neben Kruger wird auch Kiernan Shipka („Chilling Adventures of Sabrina“) als Praktikantin Lou Simms zu sehen sein.

„Swimming with Sharks“ ist die erste Eigenproduktion des us-amerikanischen Streamingdienstes Roku und soll dort am 15. April erscheinen. Da Roku in Deutschland noch nicht verfügbar ist, ist unklar wann und wo die Serie in Deutschland erscheinen wird.