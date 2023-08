Die Ärzte beim Highfield 2023: Zärtliches Sachsen-Bashing

Coming from a place of love, Leute! Die Ärzte meinen es – wie immer – nur gut mit uns.

Farins Alter Ego H.P. Baxxter ist auch schon da: In den ersten Reihen reckt sich ein weißblonder Pappkopf über den dicht gepackten Menschenteppich, der sich im Laufe des Samstagabends schon für Tokio Hotel, Giant Rooks und SDP zwischen den zwei Hauptbühnen des Highfield Festivals bei Leipzig hin und her geschoben hat. Finaler Stopp am Samstag: Die Ärzte. Gegen 23:15 Uhr startet das Set mit einem lauten „Hurra“ von oben – gefolgt von einem „oh, hä“ im Moshpit, denn nach dem ersten muss noch ein zweiter Vorhang aus dem Weg geräumt werden, damit die Sachsen beim schönsten aller Wendelieder auch was zu sehen bekommen.

„Jetzt kommt der Moment, wo Bela die Welt erklärt“, leitet Farin nach den ersten Songs über und Bela führt fort: „Die Welt ist eine Kugel – ich weiß, die Sachsen … Es gibt welche, die das anzweifeln, aber ihr seid nicht verloren!“. Wer sich davon sowie von Jokes über die Inbrunst des Publikums echauffiert („Ich find es ein bisschen bedenklich, wir sind in Sachsen und ihr schreit JAAAA! Was die in Thüringen schreien würden …“) muss die Transferleistung erbringen, sich heute ausnahmsweise mal nicht im Regionalstolz gekränkt zu fühlen. Also Füße hoch – der Abend ist lang und die geistigen Tiefflieger kommen aus allen Richtungen und treffen jeden (inklusive die Band). Ein paar Till-Witzchen rutschen da mit raus, genauso wie der Vulva-shamende Name von Belas Schlagzeug. Sorry, Jungs, der Presse war es noch nicht zu spät und sie hat mitgeschrieben, aber wir verraten ihn nicht „Tag24“.

Die Zuschauer könnten sich angesichts der steigenden Ticketpreise heutzutage glücklich schätzen, befinden die redseligen zwei Drittel der Band. „Nach dem heutigen Konzert wollt ihr zu keinem anderen mehr gehen!“ Erkenntnisse, die Rod zwar schmunzeln lassen, aber zwischen „Heulerei“, „Doof“ und „Herrliche Jahre“ spüren seine Kollegen, dass auch der rechte Bühnenteil mal etwas Liebe braucht: Ein übererotisiertes „Je t’aime“ reißt es zum Glück noch mal raus. Nach dem „Schundersong“ gibt es auch die geliebte La-Ola – das Spezialgebiet von Die Ärzte. Heute: Wir denken sie uns einfach.

Zweimal stockt die Show, weil es im Moshpit zu Problemen kommt – nicht nur viele Zuschauer reagieren vorbildlich und rufen umgehend die Security, auch Die Ärzte zeigen, dass sie ihre Fans gut beobachten und auf sie achtgeben. „Zu eng, ich dachte, die Zeiten wären vorbei“, wird anschließend wieder gescherzt, um der Show ihre Leichtigkeit zurückzugeben.

„Ein schönes Publikum – sie werden mir fehlen“

Zugaben seien bei Die Ärzte der Inkontinenz geschuldet. Umso besser für das Publikum, das noch mal so richtig Laune bekommt, nachdem es bewiesen hat, nicht unHockbar zu sein. In den letzten Minuten noch ein Gruß an die Leipziger Gothic-Szene – und Bela widmet „Der Graf“ dem gleichnamigen Fernsehgarten-Charakter a.D. Farin zeigt sich zufrieden mit dem Abend – und fühlt sich mit Bela in bester Gesellschaft: „Das Schöne ist, ich werd nicht allein wunderlich.“

Die Ärzte beim Highfield Festival 2023 – die Setlist

Hurra

Lied vom Scheitern

Ist das noch Punkrock?

Deine Schuld

Ignorama

Heulerei

Doof

Herrliche Jahre

Schunder-Song

Noise

Lasse redn

Anastasia

Angeber

1/2 Lovesong

Dunkel

Anti-Zombie

Himmelblau

Ich, am Strand

Meine Freunde

Ein Lied für Dich

Rebell

Unrockbar

Dinge von denen

Junge

Wie es geht

Der Graf

Zitroneneis

Schrei nach Liebe

Dauerwelle vs. Minipli