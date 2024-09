Bela B: Alle „Fun“-Lesetermine

Alle Infos zur Lesetour 2025.

Mit „Fun“ veröffentlicht Bela B am 27. Januar 2025 seinen neuen Roman. Sein Verlag (Penguin) kündigt das 304-Seiten-Buch so an: „Fünf Musiker, drei Konzerte, eine Stadt in der Provinz. Eine Woche im Leben der erfolgreichen Band nbl/nbl. Eine Woche, nach der nichts mehr so ist, wie es war.“

Der Ärzte-Drummer geht natürlich auf Lesereise. Ab März tourt er durch die Lande, en Auftakt bildet Berlin.

BELA B FELSENHEIMER – FUN 2025

30.03.25 – Berlin – RBB Sendesaal

31.03.25 – München – Deutsches Theater

05.04.25 – Frankfurt a. M. – Alte Oper

06.04.25 – Mannheim – Nationaltheater/Altes Kino Franklin

07.04.25 – Köln – Flora

08.04.25 – Nürnberg – Meistersingerhalle

15.04.25 – Leipzig – Gewandhaus

25.04.25 – Hamburg – Deutsches Schauspielhaus

26.04.25 – Rostock – Volkstheater

27.04.25 – Dresden – Staatsschauspiel

29.04.25 – Graz (AT) – Orpheum

30.04.25 – Wien (AT) – Volkstheater

05.05.25 – Basel (CH) – Volkshaus

06.05.25 – Zürich (CH) – Volkshaus

13.05.25 – Stuttgart – Theaterhaus

16.05.25 – Mainz – Staatstheater

07.06.25 – Kassel – Staatstheater

08.06.25 – Beverungen – Orange Blossom Special Festival

Bela B Felsenheimer, geboren 1962 in West-Berlin, ist Schlagzeuger, Gitarrist, Komponist, Sänger, Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher, war Comicbuch-Verleger und hatte eine eigene Radiosendung. Bekannt ist er vor allem als Mitglied der Punkrock-Band Die Ärzte. Als Autor hat er bisher einige Kurzgeschichten veröffentlicht, ein Filmdrehbuch und seinen Debütroman Scharnow, der sofort auf der SPIEGEL-Bestsellerliste eingestiegen ist und von der Presse gefeiert wurde.

Zuletzt berichteten wir im April über Bela B:

Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis fordert die Menschen auf, bei der Europawahl demokratisch zu wählen. Unterstützung gibt es dabei von einem bekannten Musiker – Bela B von den Ärzten setzt sich ebenfalls für die Mission ein.

Mobilisierung durch Demonstrationen

Vor der Europawahl und den Kommunalwahlen am 09. Juni will das Bündnis die Menschen mit Demonstrationen mobilisieren, ihre Stimme abzugeben. Geplant sind ab dem 23. Mai bis zum 08. Juni unter anderem Demonstrationen in Leipzig, Stuttgart, Cottbus, Erfurt, Berlin, München, Frankfurt am Main, Köln und Hamburg sowie in vielen kleineren Orten in Deutschland. Die Pläne wurden am Mittwoch (24. April) in Hamburg vorgestellt.

So solle der prozentuale Stimmenzuwachs rechtsextremer Parteien gestoppt und ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt werden. Zum Trägerkreis gehören unter anderem Fridays for Future, Greenpeace, der Deutsche Gewerkschaftsbund, WWF Deutschland und Pro Asyl.

Bela B betont Bedeutung von Erstwähler:innen

Support bekommen sie dabei von Bela B. Dieser hebt vor allem die Bedeutung der jungen Wähler:innen hervor und lässt via Pressemitteilung verlauten: „Die EU und was sie regelt, betrifft uns jeden Tag, ob es um Umwelt, Technologien, Wirtschaft oder Kultur geht. Nationale Alleingänge sind oft nicht wirksam genug. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns informieren, wählen und so mitbestimmen, in welche Richtung sich die EU entwickelt. In diesem Jahr zum ersten Mal ab 16!“

Die Ärzte haben bereits Anfang April zum Wählen aufgerufen und ihren 2021er „Demokratie“-Song (auf dem „Dunkel“-Album zu finden) mit einem KI-generierten Musikvideo neu veröffentlicht.