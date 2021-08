Die Ärzte: Drei neue Konzerte angekündigt

Im Sommer 2022 gehen Die Ärzte auf „Buffalo Bill in Rom“-Tour. Jetzt kommen drei weitere Konzerte zu den 14 anberaumten Stationen dazu. Neben den bereits feststehenden Konzerten reihen sich Shows in Rostock, Kassel sowie ein Zusatzkonzert in Erfurt in den Tourplan ein.

Alle Konzerte der „Buffalo Bill in Rom“-Tour

03.06.2022 – Hannover, Expo Plaza

04.06.2022 – Köln, Rhein-Energie-Stadion

09.06.2022 – Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16.06.2022 – Rostock, IGA Park

18.06.2022 – CH-Thun, Stockhorn Arena

24.06.2022 – Heilbronn, Frankenstadion

26.06.2022 – Bayreuth, Volksfestplatz

02.06.2022 – Kassel, Auestadion

18.08.2022 – Erfurt, Domplatz (ausverkauft)

19.08.2022 – Erfurt, Domplatz

20.08.2022 – Bremen, Bürgerweide

26.08.2022 – Berlin, Flughafen Tempelhof

03.09.2022 – Minden, Weserufer Kanzlers Weide

08.09.2022 – A-Graz, Messe Graz Open Air

10.09.2022 – Konstanz, Bodensee Stadion

11.09.2022 – Mannheim, Maimarktgelände

17.09.2022 – Nohfelden-Bosen, Festwiese am Bostalsee

Empfehlung der Redaktion Meinung Die Ärzte waren schon immer politisch – nicht erst seit Farin Urlaubs Kommentar Die Ärzte waren schon immer politisch – nicht erst seit Farin Urlaubs Kommentar

Die Ärzte sind äußerst umtriebig

Vor der Tournee im Sommer nächsten Jahres soll Ende des Jahres die bereits einmal verschobene „In The Ä Tonight“-Tour stattfinden. Im Frühjahr 2022 spielen Bela, Farin und Rod dann eine Clubtour in Berlin – dadurch wollen sie die corona-geschädigte Clubszene unterstützen. Im September erscheint mit DUNKEL der Nachfolger auf ihr im vergangenen Jahr erschienenes dreizehntes Studioalbum HELL.

Empfehlung der Redaktion Die Ärzte kündigen erste Single „Noise“ vom neuen Album DUNKEL an

Oktober-Ausgabe des MUSIKEXPRESS mit exklusiver Ärzte-Flexi

Ärzte-Fans sei ein besonderes Schmankerl ans Herz gelegt: Die Oktober-Ausgabe vom MUSIKEXPRESS erscheint eine weltexklusive Picture Flexi Disc von Die Ärzte – darauf zu hören ein von der „Besten Band der Welt“ neu eingespielter Song. Auf der Platte findet sich mit „Abends Billy“ eine brandneue, bisher unveröffentlichte Neuversionen von „Morgens Pauken“. Die Schallfolie wird nicht im Tonträgerhandel erhältlich sein, sondern nur im MUSIKEXPRESS. Auch auf der Beilage zur VISIONS findet sich eine Neuinterpretation.

Hier geht’s lang:

VISIONS: visions.de/aerzte, ab 01.10. im Handel

MUSIKEXPRESS: musikexpress.de/aerzte, ab 16.9. im Handel