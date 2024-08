Die Ärzte in Berlin-Tempelhof: Setlist, Fotos, Videos der ersten Show

Die Ärzte haben am Freitag (23.08.) in Berlin das erste von drei Tempelhof-Konzerten gespielt.

Die Ärzte sind immer für eine Überraschung gut – das beweisen sie auch beim ersten von drei Konzerten in Berlin-Tempelhof wieder einmal aufs Neue. Mit insgesamt 40 gespielten Songs aus der kompletten Karriere der Band kann sich wirklich kein Fan beschweren.

Die Ärzte in Berlin: Hits und ganz spezielle Lieblingssongs

Die Ärzte sind schon immer politisch gewesen – das zeigt sich auch am Song „Zum Bäcker“:

Mit „Motherfucker 666“ und „Dauerwelle vs. Minipli“ schaffen es auch zwei Songs von LE FRISUR auf die Setlist.

„Sweet Sweet Gwendolyne“ wurde erstmals 1986 gespielt und ist bis heute ein Fan-Lieblingssong:

Auch ein Publikumsliebling darf nicht fehlen: „Westerland“ ist am Freitagabend zu hören – das lässt darauf schließen, dass beim Konzert am Samstag stattdessen vielleicht „Zu spät“ auf die Setlist kommt:

Ein Highlight des Abends war der Song „Bitte bitte“ – nicht nur, weil Die Ärzte sich dafür besonders in Schale schmeißen. Der Song ist normalerweise nicht Teil ihres Live-Sets. Farin fragt im Anschluss an die skurrile Performance nur trocken: „War was?“

Auf die Einlage folgt ein Dialog, wie der Song „Unrockbar“ entstanden ist – tatsächlich habe Farin Urlaub einmal eine Frau mit einem „unfassbar beschissenen Musikgeschmack“ gedatet. Da diese heute aber nicht anwesend sei, könne die Band den Song beruhigt spielen.

Auch „Geh’n wie ein Ägypter“ gehört zu den Deep Cuts des Abends, hierfür packen Farin und Rod die Sylt-Gitarren aus. Zwar sitzen Akkorde und Lyrics nicht mehr so richtig, aus den Instrumenten sprühen dafür aber ordentlich Funken:

Auf dem Gelände in Tempelhof gibt es übrigens an den Fressständen kein Fleisch zu kaufen. Im Sinne der Nachhaltigkeit beim dreitägigen Ärzte-Marathon können die Fans vegane und vegetarische Gerichte essen. Es folgt „Ich ess Blumen“ – „Ein Lied für Chris Martin“ (wegen der Privatjets von Coldplay).

Freitag (23.08.) bei Die Ärzte in Berlin – die Setlist

Nicht allein

Super Drei

Noise

Hurra

Perfekt

Herrliche Jahre

Meine Freunde

Tamagotchi

Einschlag

Schunder-Song

Lied vom Scheitern

Das letzte Lied des Sommers

Zum Bäcker

Wie am ersten Tag

Sweet Sweet Gwendoline

Mondo Bondage

Friedenspanzer

Lady (eingeleitet von F.R. David – Words)

1/2 Lovesong

Ich, am Strand

Motherfucker 666

Trick 17 m. S.

Doof

Our Bass Player Hates This Song (eingeleitet von The Beatles – Yesterday)

Lasse redn

Du willst mich küssen

Der Graf

Wie es geht

Westerland

Ist das alles? (mit Outro: Survivor – Eye of the Tiger)

Leben vor dem Tod

Himmelblau

Deine Schuld

Junge

Gehn wie ein Ägypter

Blumen

Bitte bitte

Unrockbar

Schrei nach Liebe

Dauerwelle vs. Minipli