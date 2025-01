Setlist-Leak? Was Liam Gallagher zu den Oasis-Livesongs zu sagen hat

Wenn etwas an der kursierenden Setlist dran ist, wird es kein „Wonderwall“ live zu hören geben.

Zwar gehen Oasis erst im Sommer auf Tour, doch schon jetzt kann man beim Googlen eine Setlist für die Reunion-Tour finden. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine Fan-Wunschliste statt um eine verifizierte Reihenfolge für die Liveshows. So oder so: Liam Gallagher hat sich dennoch zu einem Statement zur im Netz kursierenden Setlist hinreißen lassen …

„Nicht weit weg“

Die Vorfreude auf die Gigs der zuvor verstrittenen Gallagher-Brüder ist groß, die Verwirrung durch die durch die Socials wandernde Songreihenfolge aber auch. Ein X-User wollte nicht länger rätseln, ob die Setlist in irgendeiner Weise der Realität entsprechen würde oder nicht und schrieb direkt den immer gerne antwortenden Liam Gallagher auf der Plattform an. Der reagierte in seiner typisch kurz angebundenen Art. Aber dafür halbwegs verständlich mit den Worten: „Es ist nicht weit weg“.

Die Fake-Setlist, die wohl „nicht weit weg“ von der echten ist:

„Aquiesce“

„Some Might Say“

„Lyla“

„Shakermaker“

„The Hindu Times“

„Columbia“

„Cast No Shadow“

„She’s Electric“

„Stand By Me“

„Stop Crying Your Heart Our“

„The Importance of Being Idle“

„Half the World Away“

„Whatever“

„Slide Away“

„Supersonic“

„Morning Glory“

„Rock ’n‘ Roll Star“

„Cigarettes & Alcohol“

„Don’t Look Back in Anger“

„Live Forever“

„Champagne Supernova“

Was fehlt – laut Fans

Es kam, was dann kommen musste: Leute bemängelten im Netz, dass genau ihr Song-Favorit auf der Liste fehlte. Auch verwunderte viele, dass laut dieser Live-Planung „Wonderwall“ gänzlich untergehen würde.

Andere Reaktionen auf X dazu: „Bitte sagt mir, dass ‚Masterplan‘ enthalten ist????“ und „LIAMM NOOO komm schon, wo ist ‚Underneath The Sky‘, tu das nicht“ oder auch „Was ist mit ‚Wonderwall‘? Sicherlich ‚The Masterplan‘! Und es wäre toll, ein echtes Oasis-Sammlerstück wie ‚Let’s All Make Believe‘ oder ‚I’ve Got The Fever‘ dabei zu haben. „Underneath The Sky‘ und „I’m Outta Time‘ hätten auch ihre Berechtigung. So viele kolossale Tunes!“

Auf diese ganzen Meinungsbeiträge reagierte bisher kein Gallagher.