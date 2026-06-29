Die Ärzte auf Tour 2027: Drei Zusatzkonzerte angekündigt

Die Ärzte erweitern ihre Tour 2027 um drei Zusatzkonzerte in Köln und Dresden. Vorverkauf für neue Tickets und Rückläufer startet am 1. Juli um 17 Uhr.

Die fast komplett ausverkaufte Tour von Die Ärzte wächst um drei weitere Termine. Gleichzeitig kommen Rückläufertickets für zahlreiche bereits ausverkaufte Shows in den Verkauf.

Die Ärzte erweitern ihre Tour für 2027 um drei Gigs. Neu im Tourplan sind eine dritte Show in der Kölner Lanxess Arena am 1. Mai sowie zwei Auftritte am 10. und 11. August 2027 bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden.

Vorverkauf beginnt am 1. Juli

Mit Ausnahme der beiden Dates in Zürich gelten damit weiterhin nahezu alle Shows der Tournee als ausverkauft. Für viele bereits vergriffene Konzerte werden allerdings erneut Tickets verfügbar: Nach Angaben der Band kommen Rückläufertickets in den Verkauf.

Der Vorverkauf für die Zusatztermine und die freigewordenen Restkarten startet am Mittwoch, 1. Juli, um 17 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich über die offizielle Ticketplattform der Band.

Die Tour war im April 2026 angekündigt worden und stieß innerhalb kurzer Zeit auf große Nachfrage. Damals begleiteten Die Ärzte die Ankündigung mit einem gewohnt augenzwinkernden Text, in dem sie ihre Konzerte zwischen „Wall Of Death“, Handylichtern und Sozialticket verorteten.

Diese Termine kommen neu hinzu

Die drei zusätzlichen Konzerte im Überblick:

1. Mai 2027: Köln, Lanxess Arena

10. August 2027: Dresden, Filmnächte am Elbufer

11. August 2027: Dresden, Filmnächte am Elbufer

Die übrigen Termine der Tour bleiben unverändert. Insgesamt führt die Konzertreise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und endet mit den beiden neu angesetzten Open-Air-Shows in Dresden.