Die Allah-Las gehen auf Tour – und Ihr könnt Tickets abstauben

Die Allah-Las, das sind Sänger Miles Michaud, Matthew Correia, Spencer Dunham und Pedrum Siadatian. Die Band kommt aus Los Angeles und ihre Musik lässt sich irgendwo zwischen Psychedelic-, Garage- und folkigem Rock verordnen. Das Album CALICO REVIEW erschien zwar schon im September des vergangenen Jahres, ist aber auch in diesen Sommer noch der ideale Soundtrack zum Entspannen – am besten mit ein paar Margaritas am Pool.

Ob CALICO REVIEW live genau so gut klingt wie auf Platte, können die Jungs im August unter Beweis stellen: Dann kommen sie für eine kleine, aber feine Tour nach Deutschland (vielleicht bringen sie ja etwas mit von der kalifornischen Sonne):

06.08.17 Köln | Club Bahnhof Ehrenfeld

08.08.17 Frankfurt | Zoom

Außerdem werden die Vier auch auf dem Appletree Garden Festival in Diepholz spielen.

Ihr könnt mit dabei sein: Wir verlosen je 1 x 2 Karten für die beiden Gigs in Köln und Frankfurt – natürlich präsentiert vom ME. Was Ihr dafür tun müsst? Nicht’s leichter als das: Füllt einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt den Bandnamen sowie Eure Wunschstadt ein, also z.B. „Allah-Las Köln“.

Die Glücksfee war Euch nicht Hold? Kein Grund, traurig zu sein. Karten gibt’s hier.