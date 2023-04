Allah-Las kommen 2023 nach Deutschland – Tickets und Termine

Allah-Las live am 3. März 2018 in Okeechobee, Florida. (Photo by Tim Mosenfelder/Getty Images)

Die Allah-Las geben im September zwei Konzerte in Deutschland und treten zuvor am 28. Juni beim „Tollhaus“-Festival in Karlsruhe auf. Im Rahmen ihrer am 14. Juni startenden Europa-Tour spielen sie am 13. September in Berlin und schließen am Tag darauf in München die Tournee in Europa ab. Präsentiert vom Musikexpress.

Das stark vom Rock der 60er-Jahre beeinflusste Quartett spielte letztmals 2019 hierzulande. Dabei präsentierten sie ihr aktuelles Album LAHS aus demselben Jahr inklusive der Lead-Single und Auskopplung „In the Air“.

Die sich zwischen 60s-, Garage- und Psychedelic-Rock bewegende Gruppe machte mit ihrem 2011 erschienenen „Catamaran“ erstmals auf sich aufmerksam. Der Song war auch auf der im Jahr darauf veröffentlichten selbstbetitelten Debütplatte vertreten.

Allah-Las-Tour und -Tickets

28. Juni in Karlsruhe // beim „Zeltival“ im Kulturhaus

13. September in Berlin // Huxleys Neue Welt

14. September in München // Muffathalle

Der Vorverkauf läuft bereits. Hier gibt es Tickets und weitere Tour-Stopps.