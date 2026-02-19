Allah-Las live: Westcoast-Psychedelia trifft deutsche Bühnen

Allah-Las werden zwei Deutschlandshows spielen – in Oldenburg und Leipzig. Wir präsentieren die Gigs.

Die Allah-Las kehren nach Deutschland zurück. Präsentiert vom MUSIKEXPRESS spielt die Band zwei Konzerte in Oldenburg und Leipzig.

Im Rahmen ihrer EU-Tour 2026 kommen Allah-Las am 8. September in der Kulturetage Oldenburg sowie am 9. September im UT Connewitz in Leipzig. Tickets sind ab Freitag, dem 20. Februar, um 12 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Zwischen Kalifornien und Fernweh: Der Sound der Allah-Las

Seit ihrer Gründung stehen die Allah-Las für einen Klang, der sonnendurchflutete Melodien mit psychedelischer Tiefe verbindet. Surf-Elemente treffen auf Folk, dazu kommen Einflüsse aus unterschiedlichsten Regionen der Welt. Das Ergebnis ist eine Musik, die gleichermaßen nach der kalifornischen Küste wie nach staubigen Wüstenlandschaften klingt.

Die Band – bestehend aus Matt Correia (Drums), Spencer Dunham (Bass), Miles Michaud (Gitarre, Gesang) und Pedrum Siadatian (Gitarre, Gesang) – hat sich über mehrere Alben hinweg als stilistisch eigenständige Größe zwischen Retro-Ästhetik und globaler Offenheit etabliert.

ZUMA 85: Aufbruch über vertraute Horizonte hinaus

ZUMA 85 ist das fünfte und immer noch aktuelle Studioalbum der Los-Angeles-Band, erschienen 2023 über das Independent-Label Innovative Leisure. Der Titel spielt auf den gleichnamigen Strand in Malibu an und verweist damit auf die tief in der Band verwurzelte Südkalifornien-Ästhetik. Musikalisch bewegen sich Allah-Las auf diesem Album in gewohnten Gefilden: psychedelischer Surf-Rock, getragen von warmen Gitarrenmelodien, hallgetränkten Vocals und einem traumverlorenen, fast zeitlosen Klang. Die Produktion klingt bewusst retro, ohne dabei nostalgisch-klischeehaft zu wirken – eher wie eine natürliche Verlängerung eines Lebensgefühls, das die Gruppe seit ihrem Debüt 2012 konsequent kultiviert.

Im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen wirkt ZUMA 85 an manchen Stellen etwas entspannter und introspektiver, fast meditativ. Die Songs laden zum Dahintreiben ein, zur langen Küstenfahrt oder zum gedankenlosen Starren aufs Meer – Bilder, die man bei Allah-Las kaum vermeiden kann, die aber hier besonders passend erscheinen.

Globale Einflüsse, hypnotische Live-Atmosphäre

Live entfalten ihre Songs ihre besondere Sogwirkung. Samtige Harmonien, entspannte Grooves und detailreiche Arrangements prägen die Konzerte der Band. Dabei verbinden die Allah-Las nostalgischen Vintage-Charme mit rhythmischer Präzision und einer spürbaren Offenheit für neue Einflüsse. Die aktuellen Shows knüpfen an das Selbstverständnis der Band als musikalische Reisende an: Statt Los Angeles lediglich als Sehnsuchtsort zu inszenieren, begreifen sie ihre Herkunft als Ausgangspunkt für eine fortwährende Bewegung.