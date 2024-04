MUSIKEXPRESS präsentiert: Allah-Las auf Deutschlandtour

Im August kommt die Band für drei Konzerte in deutsche Gefilde.

Entspannte Rock-Retro-Vibes aus Kalifornien: Allah-Las bringen uns genau das mit, wenn sie am 18. August im JunkYard in Dortmund, am 19. August im Leipziger UT Connewitz und am 20. August im Hamburger Planten un Blomen (im Rahmen der „Draußen im Grünen“-Reihe) auftreten werden.

Das 2008 gegründete Quartett kann mit einer umfangreichen Setlist aufwarten, die mittlerweile ein Oeuvre von fünf Alben umfasst – das aktuelle Werk ZUMA 85 inbegriffen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gerade auf letzterem loten Matthew Correia, Spencer Dunham, Miles Michaud und Pedrum Siadatian noch einmal neu die Dehnbarkeit von Folk-Klängen über Psych-Poprock bis hin zum Artpop weiter aus.

Allah-Las live in Deutschland – Konzerttermine im Überblick

18.08. Dortmund, JunkYard

19.08. Leipzig, UT Connewitz

20.08. Hamburg, Draussen im Grünen (Planten un Blomen)

Tickets

Ab Freitag, den 5. April, gibt es via Eventim ab zehn Uhr Tickets. Hier könnt ihr noch weitere Infos zu Allah-Las live erfahren.