Wo lohnt es sich im September hinzugehen und top Live-Musik zu erleben? Hier kommen 17 Tipps.

Wir haben für euch 16 wichtige Konzerte im September aufgelistet, die beste Unterhaltung versprechen. Mit dabei sind Die Ärzte, Arlo Parks, Cro, Benjamine Clementine und viele mehr.

Konzerthighlights im September

9. September: AnnenMayKantereit – Köln, RheinEnergieSTADION

AnnenMayKantereit gelten heute als das Aushängeschild des Indie-Pops in Deutschland. Besonders durch die markante Stimme von Sänger Henning May setzt sich die Band von zahlreichen anderen ab. In ihrer Heimatstadt Köln können sich Fans auf Hits wie „Pocahontas“ und „3 Tage am Meer“ freuen.

9. September: Cro – München, Olympiahalle

Was wäre der heutige Deutschrap ohne Cro? Stets mit seiner Pandamaske unterwegs, hat der Badener in den vergangenen zehn Jahren das Genre so sehr geprägt, wie kaum ein anderer Artist. In München wird er Songs aus seinem aktuellen Album 11:11 zum Besten geben.

10. September: Voodoo Jürgens – Berlin, SO36

Als Singer-Songwriter zeichnet sich Voodoo Jürgens durch zwei Dinge aus: seinen pechschwarzen Humor und seinem Wiener Dialekt. Am besten lässt sich der Witz des Liedermachers aus Österreich live erleben. Denn erst dann kommt der berühmte „Wiener Schmäh“ so richtig zur Entfaltung.

12. September: The Notwist – München, Muffathalle

Egal ob Indie-, Noise-Rock oder Ambient – The Notwist kennen sich in vielen verschiedenen Genres aus. Seitdem die Band sich 1989 gründete, wechselte das Trio immer wieder den eigenen Stil und fühlt sich hörbar wohl damit, in keine Schublade gesteckt zu werden.

13. September: Die Ärzte – Berlin, Columbiahalle

Was gibt es noch zu Die Ärzte zu sagen, was nicht schon längst gesagt wurde? Im stets ironischen Unterton beweist das Trio aus Berlin, dass die Bundesrepublik doch nicht so „unrockbar“ ist wie häufig angenommen. Dass eine Show der Band auch mal fast drei Stunden dauern kann, machen die Konzerte zu echten Highlights.

14. September: Allah-Las – München, Muffathalle

Wenn es um psychedelischen Rock geht, sind Allah-Las die Expert:innen. In einem verzerrten Gitarrensound lässt das Quartett aus Los Angeles den Spirit der 60er und 70er wieder auferstehen. So auch sicher in der Münchener Muffathalle.

15. September: Benjamin Clementine – Frankfurt, Alte Oper

Klassisch geht es bei Benjamin Clementine zu. Die Musik des Briten ist durch Künstler:innen wie Nina Simone und Jimi Hendrix, aber auch durch Erik Satie und Luciano Pavarotti beeinflusst. Wie das alles in seinen Werken zusammenkommt, können Fans in Frankfurt live bestaunen.

16. September: Blink-182 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

Mit „All the Small Things“ katapultierten sich Blink-182 um die Jahrtausendwende in die Herzen der Punk-Popper:innen. Und auch heute noch füllt die Band die Hallen, in denen Fans begeistert die Hits mitsingen. Die Gelegenheit dazu bietet der September, in dem Blink-182 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin spielen.

17. September: Arlo Parks – Berlin, Huxley’s Neue Welt

Die Musik von Arlo Parks ist so divers wie die Herkunft der Sängerin. Mit Wurzeln in Nigeria, Frankreich und im Tschad, vermischt sie Indie-Pop mit R’n’B. Dass der einzigartige Sound nicht nur bei den Fans ankommt, ist zu merken: 2021 bekam Arlo Parks einen Brit-Award als beste Newcomerin.

20. bis 23. September: Reeperbahn Festival – Hamburg, mehrere Locations

Drei Tage lang wird die berühmte Amüsiermeile in der Hansestadt wieder zum großen Musik-Event. Verteilt auf über 80 Bars und Clubs, treten Künstler:innen aus den verschiedensten Genres auf. Mit dabei sind unter anderem Tirzah, Arab Strap oder auch Blood Red Shoes. Mehr zum Programm gibt es hier zu lesen.

21. September: The Hives – Berlin, Huxley’s Neue Welt

Auch nach über 25 Jahren wissen die schwedischen Indie-Rocker von The Hives noch, wie man die Hallen zum Beben bringt. Ihr energetischer Sound, untermauert von flotten Gitarren und Sänger Per Almqvist einzigartiger Stimme, sorgen immer noch für die ideale Moshpit-Action.

25. September: The Pretenders – Berlin, Columbiatheater

In Berlin geben sich wahre Legenden des New Waves die Ehre: The Pretenders bestehen bereits seit 1978 und sind auf keinen Fall müde, die Welt mit ihrer Musik zu beglücken. Im Columbiatheater stellt die Band ihr neues Album RELENTLESS vor.

28. September: This Will Destroy You – Leipzig, der ANKER

In andere Sphären entführen uns This Will Destroy You. Die Post-Rock-Band steht für einen entschleunigten Sound, in dem Ambient auf Gitarre, Bass und Schlagzeug trifft. In der größten Stadt Sachsens wird das Quartett aus Texas die Zuschauer:innen auf eine atmosphärische Reise nehmen.

28. bis 29. September: 20 Jahre Staatsakt – Berlin, Hebbel Am Ufer

20 Jahre Staatsakt: Anlässlich des Jubiläums wird es nicht nur eine Tour durch Deutschland, sondern auch eine Gala im Hebbel Am Ufer geben. Weitere Infos zum Event und der großen Deutschlandtour, in der das Line-up ständig wechseln wird, gibt es hier. In Berlin mit dabei: Die Türen, Isolation Berlin, Christiane Rösinger & Jens Friebe, Nichtseattle, sowie als DJs Frau Kraushaar & Henrelaxer3700.

30. September: The National – Berlin, Max-Schmeling-Halle

Für die perfekte musikalische Überleitung in den Herbst sorgen The National. Ihr schwermütiger Indie-Rock lässt Fans schon seit 1999 melancholisch werden. Das heißt natürlich nicht, dass die Band nicht auch zum angeregten Mittanzen und -singen animiert. In der Berliner Max-Schmeling-Halle kann man sich davon wieder überzeugen.