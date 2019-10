Foto: Getty Images, Simon Ritzmann. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





Wenn schon über Kopfhörer hören, dann bitte auch mit ordentlicher Qualität – finden zumindest viele Musik-Fans. Doch welche liefern einen guten Klang, einen bequemen Sitz, nützliche Zusatzfunktionen und ein ansprechendes Aussehen? Nachdem wir Euch bereits die besten AirPod-Alternativen vorgestellt haben, widmen wir uns jetzt im Speziellen den Kopfhörern, die der Premium-Hersteller Bose zu bieten hat. Das Unternehmen gehört schließlich zu den führenden Marken im Audiobereich, daher genießen auch die Kopfhörer der Marke für gewöhnlich einen guten Ruf. Im Folgenden stellen wir die besten Bose-Kopfhörer vor.

Die besten Bose-Kopfhörer im Überblick – die Top 5

Mit dabei sind unter anderem Over-Ear-Kopfhörer, Headphones mit Noise-Cancelling-Funktion und praktische In-Ear-Kopfhörer für den Sport.

Platz 5: Bose QuietControl 30

Bose QuietControl 30 – hier bei Amazon.de bestellen

Die Bose-Kopfhörer QuietControl 30 funktionieren kabellos via Bluetooth – einzig die zwei In-Ear-Stücke sind mit Kabeln verbunden, die über einen Bügel hinter dem Kopf verlaufen. Die Noise-Cancelling-Technologie ist bei diesen Headphones noch erweitert worden: Die Lärmreduzierung lässt sich individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen – so könnt Ihr selbst bestimmen, wie viel Ihr von Eurer Umgebung wahrnehmen möchtet. Unterwegs ist nicht nur der feste Sitz praktisch (verschiedene Silikonstücke für jede Passform werden mitgeliefert) – wenn es windig oder laut ist, sorgt das lärmabweisende Zwei-Wege-Mikrofonsystem auch für bessere Verständigung beim Telefonieren. 15 Minuten Aufladen reichen, um eine weitere Stunde Musik oder Podcasts hören zu können.

Akkulaufzeit: Bis zu 10 Stunden

Bis zu 10 Stunden Pro: Detailreicher Klang

Detailreicher Klang Contra: Je nach Musikgenre leichte Schwächen in den Höhen und Tiefen

Platz 4: Bose SoundLink Around-Ear II

Bose SoundLink Around-Ear II – hier bei Amazon.de bestellen

Mit den Bose SoundLink Around-Ear-Kopfhörern II seid Ihr ebenfalls ohne Kabel und mit signalstarker Bluetooth-Verbindung unterwegs. Die Headphones umschließen die Ohren und sorgen somit für besonders intensiven Klang. Auch hier ist das Zwei-Wege-Mikrofonsystem verbaut, das Geräusche und Wind beim Telefonieren unterdrückt. Möchtet Ihr NFC-fähige Geräte verbinden, drückt Ihr einfach eine Taste auf der rechten Hörmuschel. Wenn Euch nach 15 Stunden Nutzung doch einmal der Saft ausgeht, reichen 15 Minuten Ladezeit, um die Kopfhörer weitere zwei Stunden einsetzen zu können. Die kabellosen SoundLink-Kopfhörer sind außerdem leichter und bequemer als vergleichbare Produkte.

Akkulaufzeit: Bis zu 15 Stunden

Bis zu 15 Stunden Pro: Sehr bequemer Sitz, ausgewogener Klang und gute Akkulaufzeit

Sehr bequemer Sitz, ausgewogener Klang und gute Akkulaufzeit Contra: Etwas wenig Tiefbass

Platz 3: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Bose Headphones 700 – hier bei Amazon.de bestellen

Auch die Bose Noise Cancelling Headphones 700 können mehr als viele andere kabellose Kopfhörer: In ihnen stecken gleich vier Mikrofone, die beim Telefonieren die Stimme erfassen und isolieren, um so Umgebungsgeräusche auszublenden. Ihr könnt mithilfe von Sprachassistenten wie Alexa einfach auf Musik, Wegbeschreibungen oder das aktuelle Wetter zugreifen. Mit elf Lärmreduzierungsstufen könnt Ihr außerdem den Klang Eurer Umgebung individuell anpassen, sodass man an der Ampel den Verkehr hören oder im Flugzeug nervige Sitznachbarn komplett ausblenden kann. Das Klangerlebnis ist bei jeder Einstellung nahezu optimal. Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, die Headphones auch mit einem Audiokabel zu nutzen, falls einmal der Strom ausgeht oder Ihr eine Kabelverbindung bevorzugt.

Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden bei kabelloser Verwendung

Bis zu 20 Stunden bei kabelloser Verwendung Pro: Ausgewogener Klang, sehr gutes Noise-Cancelling und einfache Handhabung

Ausgewogener Klang, sehr gutes Noise-Cancelling und einfache Handhabung Contra: Unter den großen Kopfhörern kann es schnell warm werden

Platz 2: Bose QuietComfort 35 II Wireless

Bose QuietComfort 35 II Wireless – hier bei Amazon.de bestellen

Exzellenten Musikklang verspricht auch der Bose QuietComfort 35 Wireless – darüber hinaus sind die Kopfhörer mit Bose AR ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine Augmented-Reality-Technologie speziell für Audioinhalte. Ein multidirektionaler Bewegungssensor, hilft dabei, die Klangwiedergabe an die Umgebung anzupassen. Bose AR ist über ein Firmware-Update mithilfe der Bose Connect App verfügbar. Auch die Steuerung über Alexa ist mit den kabellosen Kopfhörern möglich und Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Lärmreduzierungsstufen wählen. Praktisch für alle, die viel unterwegs sind: Die Headphones sind robust verarbeitet.

Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden

Bis zu 20 Stunden Pro: Angenehmer Klang, bestes Noise-Cancelling per Tastendruck, sehr bequem zu tragen

Angenehmer Klang, bestes Noise-Cancelling per Tastendruck, sehr bequem zu tragen Contra: Tasten für Lautstärke sind etwas klein geraten

Platz 1: Bose QuietComfort 20i

Bose QuietComfort 20 – hier bei Amazon.de bestellen

Unser Sieger sind allerdings die Bose QuietComfort 20 beziehungsweise die für Apple optimierten QuietComfort 20i. Die klassischen In-Ear-Headphones werden über ein Audiokabel mit abspielenden Geräten verbunden und verfügen so über besonders gute Klangqualität. Integriert ist auch eine effektive Noise-Cancelling-Funktion, die es mit ohrumschließenden Kopfhörern aufnehmen kann – mit nur einem Tastendruck lässt sich in den Aware-Modus schalten, sodass Ihr Eure Umgebung schnell wahrnehmen könnt, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Die Passform lässt sich durch die im Lieferumfang enthaltenen Silikonaufsätze individuell anpassen, sodass die Stöpsel bombenfest sitzen und auch beim Joggen oder anderen Sportarten nicht herausrutschen können. Ist der integrierte Akku einmal leer, kannst du zwar nicht mehr mit Noise-Cancelling hören, dank des Kabels spielt die Musik aber weiter.

Akkulaufzeit: Bis zu 16 Stunden

Bis zu 16 Stunden Pro: Effektives Noise-Cancelling und guter Klang

Effektives Noise-Cancelling und guter Klang Contra: Kopfhörer werden in softem Etui geliefert

Für diesen Artikel kooperieren wir mit COMPUTER BILD.