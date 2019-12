Apple EarPods mit Lightning Connector jetzt auf Amazon.de bestellen

Wer nicht viel Schnickschnack braucht und am liebsten gleich von überall aus loslaufen möchte, für den sind die nur 13 Gramm leichten EarPods mit Lightning Connector von Apple eine nicht allzu kostenintensive Alternative. Durch ihre Leichtigkeit sind sie im Ohr kaum zu spüren, was den ein oder anderen auch irritieren mag. Die Kopfhörer liefern gut hörbare Details und eine schöne Balance zwischen Bässen und Höhen. Aber allzu viel sollte nicht erwartet werden.

Pro : Sehr leicht, ausgewogener Klang

Contra: Unsaubere Höhen

Bose Soundsport Pulse

Bose Soundsport Pulse

Kabelsalat ist keine gute Voraussetzung für einen aktiven Tag. Die In-Ear-Kopfhörer Bose Soundsport Pulse mit Bluetooth-Funktion lassen das Kabel daher nur am Nacken etwas runterhängen. Die vergleichsweise großen Kopfhörer können Schweiß ab und verfügen über einen ausgewogenen Sound mit fülligem Bass und sanften Höhen. Dazu misst das Gerät auch den Puls, sodass man etwa nach der Freeletics-Session genau sieht, welche Übung einen besonders gefordert hat.

Akkulaufzeit: Knapp 6 Stunden

Pro : Guter Klang, hoher Tragekomfort, mit Herzfrequenz-Messung

: Guter Klang, hoher Tragekomfort, mit Herzfrequenz-Messung Contra: Akkulaufzeit mit 5:45 h etwas kurz

Bose Soundsport Wireless

Bose Soundsport Wireless

Die günstigere Variante der Bose-Soundsport-Reihe bietet einen detailreichen Klang sowie das kurze Nackenkabel. Das weiche Silikonmaterial hilft den Kopfhörern dabei, gut im Ohr zu halten. Die Musiklaufzeit ist deutlich besser mit rund sieben Stunden als das Gerät mit Herzfrequenz-Messung.

Akkulaufzeit: 7 Stunden

Pro : Angenehmer Klang, gute Akkulaufzeit, guter Sitz

: Angenehmer Klang, gute Akkulaufzeit, guter Sitz Contra: Keine

Die besten Sportkopfhörer im Überblick: Over-Ear

Technics EAH-F70N

Technics EAH-F70N

Diese Over-Ear-Kopfhörer sind besonders für den Indoor-Sport praktisch und wenn man völlig im Training aufgehen möchte. Denn die Kopfhörer verfügen über eine dreistufige Noise-Cancelling-Option, wodurch Sportfans selbst bestimmten können, wie abgeschottet sie sein wollen. Mit 289 Gramm ist diese edle Ausführung allerdings recht schwer.

Akkulaufzeit: 26 Stunden, 32 Minuten

Pro : Warmer Klang, gutes Noise-Cancelling in drei Stufen, Transparenzmodus, gute Akkulaufzeit

: Warmer Klang, gutes Noise-Cancelling in drei Stufen, Transparenzmodus, gute Akkulaufzeit Contra: Recht schwer, sitzt eng am Ohr

Die besten Sportkopfhörer im Überblick: True Wireless

Bragi The Dash

Bragi The Dash

Eine ganze Spur mehr Hightech liefert das kabellose In-Ear-Modell von Bragi. Die Bluetooth-Kopfhörer sind für aktive Sportler gemacht, denn sie halten fest, wie schnell man gerade auf dem Mountainbike unterwegs ist oder wie viele Runden man bereits gelaufen ist. Dafür ist ein integrierter Fitnesstracker zuständig. Außerdem benötigen die Kopfhörer kein Smartphone, denn es gibt einen eigenen Musikplayer, der einen Speicher mit bis zu 1.000 Tracks bereitstellt. Also noch mehr Freiheit beim Training. Die Akkulaufzeit ist mit drei Stunden allerdings sehr kurz, daher eignen sich diese In-Ear-Kopfhörer nicht für lange Sporteinheiten.

Akkulaufzeit: Rund 3 Stunden

Pro : Fitness-Tracker, 4 Gigabyte integrierter Speicher, Transparenz-Modus, guter Klang, leichte Bedienung über Touch-Sensoren, guter Tragekomfort, Wasserdicht und stoßfest bis 1 Meter, nur 13 Gramm pro Ohrhörer

: Fitness-Tracker, 4 Gigabyte integrierter Speicher, Transparenz-Modus, guter Klang, leichte Bedienung über Touch-Sensoren, guter Tragekomfort, Wasserdicht und stoßfest bis 1 Meter, nur 13 Gramm pro Ohrhörer Contra: Störanfällige Bluetooth-Verbindung, kurze Akkulaufzeit

Libratone Track Air+

Libratone Track Air+

Schweißtreibendes Training sollten den spritzwassergeschützten Earbuds nichts anhaben. Dabei sind die schicken Kopfhörer echte Leichtgewichte mit 11 Gramm für beide Stöpsel. Ein besonderes Feature ist das Noise-Cancelling, das sich automatisch auf die Umgebungsgeräusche einstellt, aber auch manuell einstellbar ist.

Akkulaufzeit : 5 Stunden, 39 Minuten

Pro : Sehr bequem, guter Klang, smartes Noise-Cancelling, Spritzwasserschutz (IPX4), geringes Gewicht

: Sehr bequem, guter Klang, smartes Noise-Cancelling, Spritzwasserschutz (IPX4), geringes Gewicht Contra: Keine Lautstärkeregelung, App erfordert Registrierung

Jabra Elite 65t

Jabra Elite 65t

Wer beim Sport alles gibt, will sich natürlich keine Sorgen darum machen, ob die Kopfhörer im Ohr bleiben. Die kabellosen Jabra Elite 65t überzeugen mit einem sicheren und komfortablen Sitz. Auch geben sie Trainierenden Sicherheit im Straßenverkehr durch ein an- und abschaltbaren Transparenz-Modus. Dazu ist das Gehäuse extra auf Sportler ausgerichtet, so gibt es einen Staub- und Schweißschutz.

Akkulaufzeit: 5 Stunden, 36 Minuten

Pro : Ordentlicher Klang, Transparenzmodus, gute App, sicherer Sitz

: Ordentlicher Klang, Transparenzmodus, gute App, sicherer Sitz Contra: Etwas umständliche Bedienung der Tasten am linken Ohrhörer

Samsung Galaxy Buds SM-R170

Samsung Galaxy Buds SM-R170

In der Kategorie True Wireless fallen die Samsung Galaxy Buds mit einer fast achtstündigen Musikwiedergabe auf. Das macht sie für längere Sporttrips interessant. Die bequemen und leichten Stöpsel funktionieren über Touchflächen, was bedienerfreundlich ist. Der Klang der Geräte ist recht klar, was vor allem bei Gesang positiv auffällt. Mit der Ladebox, die auch kabellos via Qi aufgeladen werden kann, sind die Kopfhörer übrigens auch praktisch verpackt und schnell wieder einsatzbereit.

Akkulaufzeit: 7 Stunden, 52 Minuten

Pro : Drahtlos aufladbar, sauberer Klang, sehr lange Akkulaufzeit, Lautstärke einstellbar

: Drahtlos aufladbar, sauberer Klang, sehr lange Akkulaufzeit, Lautstärke einstellbar Contra: Kein Spritzwasserschutz

Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro

Eine neue Rekordzeit beim Laufen oder ein paar Kilogramm mehr auf der Hantelbank: Ziele beim Sport benötigen oftmals Konzentration. Die In-Ear-Wireless-Kopfhörer von Apple sind besonders gut darin, Geräusche auszublenden. Dafür nutzen die Air Pods Pro nach außen gerichtete Mikrofone. Diese lokalisieren Außengeräusche und verhindern sie mit Antischall. Das macht sie von der Effizienz des Noise-Cancellings sogar vergleichbar mit Over-Ear-Produkten.

Akkulaufzeit: 5 Stunden, 40 Minuten

Pro: Ausbalancierter Klang, sehr gutes Noise-Cancelling, Transparenzmodus, handliche Ladebox

Ausbalancierter Klang, sehr gutes Noise-Cancelling, Transparenzmodus, handliche Ladebox Contra: Zu kleine Tasten, nur Mittelfeld beim Akku

Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro

Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro

Von Spinning-Klasse bis zum Skateboarden: Schnelle Bewegungsabläufe gehören zum Sport dazu und werden von den Powerbeats Pro sehr gut antizipiert, denn per rutschfesten Ohrbügel schaffen sie eine große Tragesicherheit. Sport ist aber natürlich auch sehr schweißtreibend. Dafür wurde verstärktes Material genutzt. Und die lange Akkulaufzeit ist sogar Marathon-tauglich.