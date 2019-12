Foto: Pexels/Burst. All rights reserved.

Wer Musik über Kopfhörer konsumiert, bringt den Sound direkt ans Ohr. Aber neben dieser Gemeinsamkeit trennt die kleinen Soundwandler so einiges. Denn hinsichtlich ihrer Bauform und Technik unterscheiden sie sich gehörig: So minimieren Noise-Cancelling-Geräte die Umgebungsgeräusche, True-Wireless-Pendants kommen ohne oftmals störende Kabel aus und In-Ears werden dank ihrer Knopfform direkt in der Ohrmuschel getragen und sind besonders kompakt. Hi-Res-Audio-Kopfhörer sorgen für qualitativ besonders hochwertigen Klang und Sport-Headphones halten selbst schweißtreibendem, harten Training stand.

Die besten Kopfhörer im Überblick: Noise-Cancelling

Sennheiser AMBEO Smart iOS

Mit dem kompakten AMBEO Smart iOS liefert Sennheiser sein erstes Aufnahme-Headest, mit dem nicht nur Umgebungsgeräusche ausgeschaltet werden können, denn damit sind auch 3D-Tonaufnahmen möglich. Möglich machen das die in den Ohrbügeln integrierten Kugelmikrofone, sie sorgen für authentische 3D-Aufnahmen. Mit der PureDIGITAL-Technologie von Apogee sind die Kopfhörer zwar derzeit nur für iOS-Geräte erhältlich, eine Android-Version soll aber folgen.

Pro: Intuitive Bedienung, gute Klangqualität, 3D-Tonaufnahme möglich, Noise-Cancelling zu-/abschaltbar

Sony WH-1000XM3

Bei diesem Bluetooth-Kopfhörer trifft optimaler Sound absolut nicht auf die Außenwelt. Denn Umgebungsgeräusche werden durch aktives Noise Cancelling minimiert und dabei an das Bewegungsmuster sowie den Luftdruck angepasst. Wer die Kopfhörer aufsetzt, kriegt also auf Wunsch absolut nichts von seiner Umgebung mit.

Akkulaufzeit: 31 Stunden

31 Stunden Pro: Klangqualität, via App anpassbar, guter Tragekomfort

Die besten Kopfhörer im Überblick: Hi-Res-Audio

Quad ERA-1

Diese Over-Ears überzeugen mit enorm gutem Klang, der detailreich und unaufdringlich zugleich ist. Verzerrungen oder Verfärbungen? Hört man mit diesen Hi-Res-Audio-Headphones nicht. Dafür einfach guten Klang. Für unterwegs sind sie allerdings nicht geeignet. Sie sind zwar sehr bequem, aber gleichzeitig auch recht schwer.

Pro: Unverzerrter, unverfärbter Klang, guter Komfort, gute Verarbeitung

Sennheiser HD 800 S

Über die HD 800 S von Sennheiser kann man Musik noch neutral hören – mit starken, aber präzisen Bässen und transparenten Höhen bei einer natürlichen Stimmenwiedergabe. Umgebungsgeräusche dringen durch die offene Bauweise zwar durchaus zum Ohr durch, dadurch ergibt sich aber auch eine sehr weite Soundbühne. Für unterwegs ist er durch seine Größe nicht geeignet, zu Hause umso mehr.

Pro: Sauberer Klang, guter Tragekomfort, gute Verarbeitung

Die besten Kopfhörer im Überblick: In-Ear

Beyerdynamic Xelento Wireless

Diese In-Ears mit ergonomischem Gehäuse ermöglichen eine erstklassige Bluetooth-Übertragung. Möglich macht das die Tesla-Technologie im Miniatur-Format dieser Kopfhörer. Die sorgt außerdem für hochaufgelösten Mobil-Klang.

Akkulaufzeit: 6 Stunden, 19 Minuten

6 Stunden, 19 Minuten Pro: Detailreicher Klang, bequemer Tragekomfort, Anpassung ans Gehör

Audeze iSine 20

Mit einem CIPHER-Kabel werden diese halboffenen In-Ears geliefert. Das überzeugt mit D/A-Wandler, DSP und Verstärker und garantiert damit einzigartig präzisen Klang. Allerdings funktionieren die Headphones (bislang) aufgrund des Lightning-Anschlusses des Kabels nur bei Apple-Geräten.

Akkulaufzeit: Bis zu 8 Stunden

Bis zu 8 Stunden Pro: Präziser Klang, selbst bei hoher Lautstärke, anpassbar je nach Form des Ohres

Die besten Kopfhörer im Überblick: True-Wireless

Bang & Olufsen BeoPlay E8

Die In-Ears mit Touch-Bedienung erfordern beim Einsetzen zwar ein bisschen Geschick, doch das lohnt sich. Sie sind kaum spürbar und liefern einen klaren, brillanten Sound. Außerdem schirmen sie effektiv gegen Umweltgeräusche ab, lassen aber dank drei verschiedener Transparenz-Modi Umgebungsgeräusche durch. Die Musik wird dann entweder lauter, leiser oder komplett angehalten.

Akkulaufzeit: Ca. 3 Stunden, 30 Minuten

Ca. 3 Stunden, 30 Minuten Pro: Brillanter Klang, drei Transparenz-Modi, Musik steuerbar, umfangreiches Zubehör, bequemer Sitz

Jabra Elite 65t

Diese In-Ears sitzen komfortabel und sicher. Sie liefern einen warmen Klang voller Präzision und sorgen für Sicherheit auf der Straße dank an- und abschaltbarem Transparenz-Modus. Für den Sport eignen sie sich dank ihrer Schweiß- sowie Staubresistenz.

Akkulaufzeit: 5 Stunden, 36 Minuten

5 Stunden, 36 Minuten Pro: gehaltvoller Klang, Transparenz-Modus, sportfähig, komfortabler Sitz, sicherer Halt

Die besten Kopfhörer im Überblick: Sport

Beats By Dr. Dre Powerbeats Pro

Diese komplett kabellosen Kopfhörer sind absolut trainingstauglich, denn sie behindern nicht beim Sport. Ihre flexiblen Ohrbügel passen sich an das Training an und halten dennoch sicher am Ohr. Trotz ihres leichten Gewichts bringen sie eine starke Leistung. Sie sind darüber hinaus schweiß- und wasserfest und damit ideal für den Sport.

Akkulaufzeit: 11 Stunden, 22 Minuten

11 Stunden, 22 Minuten Pro: Schnellladefunktion, kräftiger Klang, Spritzwasserschutz

Apple AirPods Pro

Die In-Ears sorgen beim Sport dank integriertem Noise Cancelling für aktive Geräuschunterdrückung, ideal also für Einheiten im Fitnessstudio und zum Joggen im Grünen. Verantwortlich dafür ist ein nach außen gerichtetes Mikrofon. Das erkennt Umgebungsgeräusche und blendet diese durch passenden Antischall aus. Sie passen sich zudem den Ohren durch ihre softe Form an.

Akkulaufzeit: 5 Stunden, 40 Minuten

5 Stunden, 40 Minuten Pro: Ausgewogener Klang, präzise Bässe, Noise Cancelling, Transparenz-Modus, kleine Ladebox

