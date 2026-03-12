Spotify „Loud & Clear“ im Faktencheck: Wer kassiert?

Was steckt wirklich hinter Spotifys „Loud & Clear“-Daten? Eine Analyse der Streaming-Royalties zeigt, was die Zahlen über die Musikwirtschaft verraten.

Mit seinem jährlichen Transparenzbericht „Loud & Clear“ versucht der Streamingdienst Spotify seit einigen Jahren, die Funktionsweise der Streamingökonomie offenzulegen. Die jüngste Ausgabe zeigt erneut Rekordwerte: Der schwedische Anbieter hat nach eigenen Angaben im Jahr 2025 mehr als elf Milliarden US-Dollar an die globale Musikindustrie ausgeschüttet – so viel wie noch kein Musikvertrieb zuvor in einem einzelnen Jahr. Gleichzeitig werfen die Zahlen erneut Fragen zur tatsächlichen Einkommenssituation vieler Künstler:innen auf.

Rekordzahlungen im Streamingzeitalter

Laut Spotify flossen im Jahr 2025 über elf Milliarden US-Dollar an Labels, Verlage und Distributoren – ein Anstieg von mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereits 2024 hatte der Dienst rund zehn Milliarden Dollar ausgezahlt, ebenfalls ein Rekordwert. Insgesamt summieren sich die Zahlungen des Unternehmens seit seiner Gründung auf nahezu 70 Milliarden Dollar.

Der Streaminganbieter betont dabei die wachsende Bedeutung seines Geschäftsmodells für die gesamte Branche. Rund zwei Drittel seiner Einnahmen werden laut Spotify an die Musikindustrie weitergegeben. Je stärker das Plattformgeschäft wächst, desto größer werde der „Royalties-Pool“, aus dem Künstler:innen und Rechteinhaber:innen bezahlt werden.

Diese Entwicklung spiegelt einen grundlegenden Wandel im Musikmarkt wider: Noch 2014 lagen die jährlichen Auszahlungen des Unternehmens bei etwa einer Milliarde Dollar. Innerhalb eines Jahrzehnts haben sich die Ausschüttungen damit verzehnfacht.

Mehr Künstler:innen verdienen Geld – zumindest statistisch

Spotify nutzt den Bericht auch, um zu zeigen, dass steigende Streamingzahlen mehr Künstler:innen Einnahmen ermöglichen. So generierten laut dem „Loud & Clear“-Bericht zuletzt über 12.500 Acts mehr als 100.000 US-Dollar pro Jahr an Spotify-Royalties, und fast 1.500 Künstler:innen überschritten die Marke von einer Million US-Dollar.

Bemerkenswert dabei: Ein Großteil dieser Millioneneinnahmen stammt nicht zwingend von globalen Chart-Hits. Rund 80 Prozent der Künstler:innen, die über eine Million US-Dollar einnahmen, hatten keinen Song in den globalen Top-50-Charts der Plattform.

Auch unabhängige Künstler:innen und Labels profitieren laut den Daten zunehmend vom Streaming. Etwa die Hälfte der Ausschüttungen geht mittlerweile an unabhängige Rechteinhaber:innen oder selbstveröffentlichende Acts.

Warum viele Artists dennoch unzufrieden sind

Trotz der steigenden Gesamtzahlungen bleibt die Kritik am Streamingmodell bestehen. Ein zentraler Punkt betrifft die Verteilung der Einnahmen entlang der Wertschöpfungskette: Die Milliardenbeträge fließen zunächst an Rechteinhaber:innen wie Labels, Verlage oder Distributoren – nicht direkt an die Musiker:innen selbst. Wie viel davon bei den Artists ankommt, hängt stark von den jeweiligen Vertragsbedingungen ab. Bei Major-Label-Verträgen können teilweise nur rund 15 Prozent der Einnahmen bei den Künstler:innen verbleiben. Unabhängige Musiker:innen erhalten häufig deutlich größere Anteile.

Gleichzeitig ist die Verteilung der Einnahmen innerhalb der Plattform stark ungleich. Während einige tausend Acts relevante Beträge erzielen, verdient ein Großteil der vertretenen Künstler:innen nur sehr geringe Summen. Analysen von Branchenforschenden wie „MIDiA Research“ zeigen: Nur ein minimaler Teil der Musiker:innen kann allein von Streaming-Einnahmen leben.

Kritik am Pro-Rata-Modell

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das grundlegende Vergütungssystem. Plattformen wie Spotify arbeiten mit einem sogenannten „Pro-Rata-Modell“: Alle Einnahmen aus Abonnements und Werbung fließen in einen gemeinsamen Umsatzpool. Je häufiger Songs gestreamt werden, desto größer ist ihr Anteil an diesem Pool.

Gleichzeitig verschärft die enorme Menge neuer Musik den Wettbewerb: Wenn die Gesamtzahl der Streams wächst, sinkt dadurch rechnerisch der Wert einzelner Streams.

Kritiker:innen argumentieren, dass dieses Modell vor allem große Stars und sehr erfolgreiche Songs begünstigt. Als Alternative wird häufig ein nutzerzentriertes Vergütungssystem diskutiert – das sogenannte „User-Centric Payment System“. Dabei würde die monatliche Gebühr jedes Abonnenten / jeder Abonnentin ausschließlich an die Künstler:innen verteilt, die diese Person tatsächlich hört.

Auch die durchschnittliche Auszahlung pro Stream steht regelmäßig in der Kritik. Branchenanalysen zufolge zahlt Spotify im Vergleich zu anderen Streamingdiensten geringere Beträge pro Stream aus. Laut einer Auswertung des Musikfinanzunternehmens „Duetti“ lag die durchschnittliche Auszahlung 2024 bei etwa drei US-Dollar pro 1.000 Streams. Dienste wie Apple Music oder Amazon Music erreichen teilweise mehr als doppelt so hohe Werte.

Der tatsächliche Betrag schwankt jedoch stark – je nach Herkunft des Streams, dem Anteil von Premium- gegenüber werbefinanzierten Accounts sowie den individuellen Verträgen zwischen Künstler:innen, Labels und Distributoren. Zusätzlich werden Einnahmen aus Streaming teilweise über Verwertungsgesellschaften abgewickelt. In Deutschland etwa verwaltet die GEMA die Rechte von Komponist:innen und Textautor:innen und schüttet entsprechende Lizenzvergütungen aus.

Verschärft wird die Situation durch die enorme Menge neuer Musik: Täglich werden zehntausende Songs auf Streamingplattformen veröffentlicht, wodurch sich Aufmerksamkeit und Einnahmen auf immer mehr Inhalte verteilen. Vor diesem Hintergrund fordern Künstler:innen, Verbände und Initiativen wie die „Justice at Spotify“-Kampagne seit Jahren höhere Auszahlungen und mehr Transparenz bei der Verteilung der Streamingerlöse.

Offene Fragen für die Zukunft

Unbestritten ist, dass Streaming zum dominierenden Geschäftsmodell der Musikindustrie geworden ist. Weltweit stammen inzwischen rund 69 Prozent der Brancheneinnahmen aus Streamingdiensten. Spotify selbst wächst weiterhin stark: Mehr als 750 Millionen Menschen nutzen den Dienst monatlich, darunter rund 290 Millionen zahlende Abonnent:innen.

Der „Loud & Clear“-Report soll Transparenz schaffen und die Bedeutung von Streaming für die Branche unterstreichen. Gleichzeitig zeigt er, dass die zentrale Frage der digitalen Musikökonomie ungelöst bleibt: Wie lässt sich das wachsende Streaminggeschäft so verteilen, dass nicht nur einige wenige Superstars profitieren, sondern eine breite Basis von Artists davon leben kann?