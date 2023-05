Happy Mother's Day: Wir haben einige besonders passende Songperlen zur Feier des Tages für euch herausgepickt. Viel Spaß beim Hören!

Unsere Playlist zum Muttertag richten wir an jede Art von Mutter. An die alleinerziehenden, die geschiedenen. An die Mütter, die ihr Kind auf der Flucht gebären müssen, oder im Krieg. An die Mütter, die ihren Kindern erzählen (müssen), dass sie anders sind als die anderen Kids. An die jungen Mütter ohne Rückhalt, familiäre Unterstützung und ohne Heimat. An die Mütter, die ihr Kind adoptiert haben, und die Mütter, die ihr Kind verloren haben. An die Mütter, die alles für ihre Kinder geben würden und unglaublich starke Frauen sind. An die Mütter, die vielleicht seit Jahren darauf hoffen, dass wir uns wieder bei ihnen melden. An die, die seit längerem nicht mehr leben. Und an die, die wir bedingungslos lieben und denen wir einfach mal Danke sagen wollen. Here we go.

1. Marvin Gaye – „Ain’t No Mountain High Enough“

Die meisten Mütter würden für ihre Kinder Berge versetzen. Da passt doch perfekt dieser Klassiker von Marvin Gaye aus dem Jahr 1967, mit dem wir einfach mal „Danke, dass du alles für mich tun würdest“ sagen können.

2. Jessie J – „Queen“

Für die Mütter, die uns gelehrt haben, was Selbstliebe ist. Wie Jessie J hier so schön singt: „Ich liebe meinen Körper / ich liebe meine Haut / ich bin eine Göttin / ich bin eine Königin.“ Und dann geht’s weiter im Text mit: „Hör‘ auf, dem ganzen Hype nachzujagen, mein Mädchen / Hör auf zu versuchen, zu ändern, wer du bist / Rette dich / Bevor du dich verrätst.“

3. RAY BLK – „Mama“

Dieser und der nächste Song sind für Mütter, die immer ohne Meckern unseren Liebeskummer und unseren Schmerz geheilt haben – oder es vielleicht immer noch tun.

4. IYAMAH – „A Woman’s Worth“

Also echt: Danke dafür.

5. Jacob Collier – „The Sun Is In Your Eyes“

Jacob Collier singt hier definitiv ein Liebeslied – das genau so auch an unsere Mütter gerichtet sein kann. Im Refrain heißt es hier: „Und wohin ich gehe, wirst du mich in die richtige Richtung führen / Mit deiner Liebe als meinem Schutz / Ich werde eine Welt deiner Projektion sein / Und wo ich hingehe und Lieder deiner Zuneigung singe / Mit Reimen über deine Perfektion / In meinen Augen siehst du dein Spiegelbild von dir.“

6. ABBA – „Dancing Queen“

Für die Mütter, die früher immer zu diesem Lied getanzt haben – und es vielleicht heute noch tun, oder tun würden, wenn sie könnten.

7. Spice Girls – „Mama“

Ein Klassiker. Was muss man da noch sagen. Dieser Track darf hier nicht fehlen.

8. „Flowers“ – Miley Cyrus

Für die Mütter, die ihren Weg alleine gehen und diesen würdevoll und stark bestreiten.