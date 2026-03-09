Studie: Mehr tödliche Autounfälle an Tagen großer Album-Releases

Warum das denn??

Eine neue wissenschaftliche Untersuchung legt nahe, dass tödliche Autounfälle in den USA an Tagen mit besonders großen Albumveröffentlichungen signifikant häufiger auftreten.

Aber soll der Grund dafür sein? Forschende sehen einen möglichen Zusammenhang mit gesteigerter Smartphone-Nutzung – insbesondere durch Musikstreaming. Hier die Erkenntnisse im Überblick.

Harvard-Studie untersucht Streaming und Verkehrstote

Die Analyse stammt von einem Forschungsteam der Harvard Medical School und wurde im Februar 2026 als Arbeit des National Bureau of Economic Research herausgebracht. Der Titel der Studie lautet „Smartphones, Online Music Streaming, and Traffic Fatalities“.

Für ihre Untersuchung werteten die Wissenschaftler:innen Daten aus dem Fatality Analysis Reporting System (FARS) aus, einer US-Datenbank, die tödliche Verletzungen bei Verkehrsunfällen dokumentiert. Diese Informationen wurden mit Streamingzahlen von Spotify kombiniert.

Der Fokus lag auf den Veröffentlichungstagen der zehn Alben mit den meisten Spotify-Streams an einem einzelnen Tag im Zeitraum zwischen 2017 und 2022.

40 Prozent mehr Smartphone-Nutzung am Release-Tag

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Korrelation: An Tagen mit großen Platten-Releases stieg die allgemeine Smartphone-Nutzung um etwa 40 Prozent.

Parallel dazu registrierten die Forschenden einen Anstieg der tödlichen Verkehrsunfälle um rund 15 Prozent. Die Studie interpretiert dies als möglichen Hinweis darauf, dass Menschen während der Fahrt häufiger ihr Handy nutzen – etwa um neue Musik zu hören oder auch um sie zu teilen.

Gleichzeitig betonen die Wissenschaftler:innen, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen könnten.

Freitage als möglicher zusätzlicher Faktor

Albumveröffentlichungen finden traditionell meist freitags statt – ein Wochentag, an dem viele Menschen ausgehen, sich mit Freund:innen treffen. Solche sozialen Aktivitäten könnten ebenfalls zu mehr Verkehr und damit zu mehr Unfällen führen.

Die Forschenden berücksichtigten in ihrer Analyse jedoch Feiertage sowie besonders reiseintensive Zeiträume. Trotz dieser Korrekturen blieb das Muster bestehen: Auch im Vergleich zu den Freitagen davor und danach lag die Zahl tödlicher Unfälle an Release-Freitagen höher.

Besonders häufig: Unfälle bei gutem Wetter und allein im Auto

Ein weiteres Detail der Studie: Tödliche Unfälle traten häufiger bei nüchternen Fahrer:innen und bei gutem Wetter auf. Laut den Forschenden könnte dies darauf hinweisen, dass Menschen sich bei vermeintlich sicheren Bedingungen eher ablenken lassen.

Auch bei Autos mit nur einer Person im Fahrzeug waren tödliche Unfälle häufiger. Das deutet darauf hin, dass Beifahrer:innen möglicherweise eine wichtige Rolle spielen können – etwa indem sie Streaming-Apps bedienen, statt dass Fahrer:innen selbst zum Smartphone greifen.

„Midnights“ war das meistgestreamte Album eines Tages

Das Album mit den meisten Streams an einem einzigen Tag im untersuchten Zeitraum war „Midnights“ von Taylor Swift aus dem Jahr 2022. Es erreichte 184 Millionen Streams innerhalb von 24 Stunden.

Zwei Jahre später übertraf Swift diesen Wert selbst noch einmal: Ihr Album „The Tortured Poets Department“ kam am Veröffentlichungstag auf 300 Millionen Streams.

Neben Swift tauchten in der Top-10-Liste der Studie auch Veröffentlichungen von Drake (dreimal), Bad Bunny, Kendrick Lamar, Harry Styles und Kanye West auf.

Wenn Musik zum gesellschaftlichen Ereignis wird

Die Studie verweist damit indirekt auf ein Phänomen der Streaming-Ära: Große LP-Releases entwickeln sich zunehmend zu globalen Echtzeit-Events. Millionen Menschen hören neue Songs gleichzeitig, teilen Eindrücke in sozialen Netzwerken und greifen über ihre Smartphones sofort auf Streamingdienste zu.

Solche kollektiven Hörmomente gab es zwar schon vor dem digitalen Zeitalter – etwa bei XL-CD- oder Vinyl-Releases –, doch Streamingplattformen haben die Gleichzeitigkeit massiv verstärkt.

Popkultur als digitaler Ausnahmezustand

Besonders bei globalen Popstars entsteht rund um neue Veröffentlichungen ein regelrechter digitaler Ausnahmezustand. Fan-Communities analysieren Texte, vergleichen Produktionsdetails und verbreiten Memes oft innerhalb von Minuten nach dem Release.

Diese Dynamik führt dazu, dass sich die Aufmerksamkeit vieler Menschen zeitgleich auf ein kulturelles Ereignis konzentriert – ein Effekt, der in der Forschung zunehmend als „Popkultur-Synchronisierung“ beschrieben wird.

Streaming-Releases verändern das Hörverhalten

Darüber hinaus verändern Streamingplattformen das alltägliche Hörverhalten. Während früher Albumkäufe oder Radiopremieren feste Zeitpunkte markierten, sind heute Push-Benachrichtigungen, algorithmische Playlists und Social-Media-Trends entscheidend für die Reichweite neuer Songs.

Das führt dazu, dass ein Album-Release nicht nur ein musikalisches Ereignis ist, sondern auch ein digitaler Impuls, der kurzfristig Millionen Menschen gleichzeitig an ihre Smartphones bringt – mit möglichen Auswirkungen, die weit über die Popkultur hinausgehen.