Die Jungs von DO I SMELL CUPCAKES kombinieren Indie-Rock mit R’n’B-Gesang

DO I SMELL CUPCAKES, das sind drei junge Musiker aus Berlin, die sich heiter zwischen upbeat Indie-Rock und R’n’B-Vocals bewegen. Mit ihrem neuen Album MAKE THE BIG BOYS HIRE ME gehen sie in diesem Jahr auf Deutschlandtour. Es hat also schon geklappt mit den großen Jungs!

Hier könnt Ihr schon mal in die Platte reinhören:

Und das sind die Tour-Termine für 2018:

03. Februar – Bad Neustadt (JUZE)

10. Februar – Berlin (Musik und Frieden)

16. Februar – Kiel (Schaubude)

17. Februar – Leipzig (Pool Garden)

17. März – München (Hofspielhaus)

12. April – Hamburg (Pooca Bar)

13. April – Dortmund (Subrosa)

21. April – Dresden (Katy’s Garage)