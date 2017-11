Die Musik aus „Star Wars“ gibt es jetzt als noble Vinyl-Edition

Fun Fact: John Williams sagt, er habe noch nie einen kompletten „Star Wars“-Film gesehen. Dieses Desinteresse am Weltraum-Märchen hat den Komponisten aber nicht davon abgehalten, für die Filmreihe einen der einprägsamsten Scores der Filmgeschichte zu schreiben. Allein das Opening-Theme aus „Star Wars“ ist unvergesslich, noch ikonischer ist der „Imperial March“. Der allererste Score, den Williams für 1977 für „Eine neue Hoffnung“ geschrieben hat, kommt nun zum 40. Geburtstag des Films in einer Sammleredition auf den Markt.

Ab dem 1. Dezember 2017 kann man das Sammlerset bestellen, der Preis liegt im Disney-Shop bei circa 150 Euro. Der Score wird auf drei Vinyl-Scheiben ausgeliefert, dazu gibt es 48 Seiten starkes Hardcover-Buch über die Entstehung der „Star Wars“-Klänge, in dem auch Making-of-Fotos enthalten sind. Die Platten selbst sind mit dem Anniversary-Logo und einem Todesstern als 3D-Applikation verziert.

Wer nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft von „Star Wars“ blickt, der hat eher den Kinostart des nächsten Films im Blick: Am 14. Dezember startet „Episode VIII: Die letzten Jedi“ in den deutschen Kinos. Mit neuen Kompositionen von John Williams. Um den Film gibt es mittlerweile eine Kontroverse: Disney nutzt „Star Wars“, um Kinobetreibern höhere Gebühren abzuverlangen und zu bestimmen, wie lange der Film in den großen Sälen laufen muss.