Tom Hardy in „Star Wars: The Last Jedi“: Hier ist die verschollene Szene

Über die vielen Gastauftritte und Cameos in „Star Wars: Die letzten Jedi“ hatten wir bereits in der Vergangenheit berichtet. Mark Hamill tauchte als CGI-Alien in einer zweiten Rolle auf, die Regisseure von „Rogue One“ und „Baby Driver“ waren ebenfalls für einige Sekunden zu sehen. Vergeblich suchten Fans im Film allerdings nach dem Kurzauftritt von Tom Hardy.

Hardy kündigte weit vor dem Kinostart an, dass er als Stormtrooper in Episode VIII zu sehen sein würde, zwischen den vielen weißen Soldaten konnte man ihn im fertigen Film allerdings nicht ausfindig machen. Der Grund ist nun klar: Die Szene mit Hardy fiel der Schere zum Opfer. Nachgereicht werden die zwei Minuten mit dem Briten, der durch „Locke" und seine Nebenrolle in „The Dark Knight Rises" zum Star wurde, zum Heimkinostart des aktuellen „Star Wars"-Films, der bei vielen Fans leider durchfiel.

Hardy spielt einen alten Kollegen von Finn

Hardy, 40, trifft in der Szene auf Finn und Rose, die sich auf das Schiff des Oberschurken Snoke eingeschlichen haben. Hardy erkennt seinen ehemaligen Kollegen Finn (John Boyega) und enttarnt ihn fast vor einer Gruppe bewaffneter Soldaten. Die Szene geht glimpflich aus, das komödiantische Timing und die Spannung entfalten sich nur halbwegs – was erklärt, warum die zwei Minuten im fertigen Film keinen Platz mehr fanden. Hier könnt Ihr Euch Tom Hardy in „Star Wars: The Last Jedi“ anschauen. Oder eher anhören:

Der nächste Teil der „Star Wars“-Hauptreihe erscheint im Dezember 2019, Regie bei dem noch unbetitelten Film führt J.J. Abrams. Davor startet aber bereits im kommenden Mai „Solo: A Star Wars Story“, in dem Ron Howard die Geschichte des jungen Han Solo erzählt. Harrison Ford hat seine ikonische Rolle an Alden Ehrenreich weitergegeben, Woody Harrelson, Emilia Clarke und Donald Glover spielen ebenfalls mit.

Die Produktion des „Solo“-Films wurde von Schwierigkeiten geprägt. Lucasfilm feuerte nach mehreren Monaten Dreharbeiten die Regisseure Phil Lord und Chris Miller, weil sie den Abenteuerfilm zu sehr mit Klamauk durchziehen wollten. Dazu musste Alden Ehrenreich mitten in den Dreharbeiten noch einmal Schauspielunterricht nehmen. Im ersten Trailer zu „Solo: A Star Wars Story“ wirkt er aber dann doch schon sehr kompetent: