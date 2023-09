Die Musikexpress Playlist zum Heft 09/23

Jeden Monat neu: unsere neue große Musikexpress-Playlist zum Streamen!

Zu jeder Ausgabe gibt es eine neu kuratierte Playlist mit den Song-Empfehlungen der ME-Redaktion. Hier könnt ihr parallel zum Lesen gleich mal reinhören in die Musik, von der wir euch im Heft erzählen. Für die Leser*innen, die nicht auf unsere exklusive Heft-CD verzichten wollen, wird sie weiterhin im ME-Abo (das übrigens jederzeit kündbar ist) erhältlich sein. Auf der September-Playlist gibt es diesmal Musik von:

Róisín Murphy

Die Königin der Art-Pop-Herzen ist zurück. Ihre von DJ Koze produzierte Sommer-Disco ist housig, soulig, poppig und doch auch surreal entrückt – vor allem aber warm genug, um uns den ganzen Herbst über warm zu halten.

Die Regierung

Nichts ist so staubtrocken und weltklug funkelnd, wie wenn Tilman Rossmy mürrisch zu polternden Gitarren über die Liebe singt: Nicht lange überlegen, keine AGBs lesen, einfach hineinspringen!

My Ugly Clementine

Als Mini-Supergroup der Wiener Musikszene spielen Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs und Nastasja Ronck Indie-Rock, der sich im Sound zurück in die 90er träumt und in den Lyrics in eine gendergerechte Zukunft.

Bonnie „Prince“ Billy

In einem Lied außerhalb der Zeit: Will Oldham singt seine schönen Folksongs weiterhin ganz unbeeindruckt vom Zeitgeist, dafür mit viel Platz für die Worte, für Akustikgitarren, Streicher und Glockenklingen.

Die Zärtlichkeit

Man ahnt es gleich: Die vier Kölner sind moderne Romantiker. In ihrem Diskurs-Jangle-Pop erforschen sie Beziehungen, Sehnsüchte und „die schlimmsten Teenage-Ängste in meiner DNA“.

Puma Blue

Jacob Allen aka Puma Blue ist so etwas wie das Lovechild von Jeff Buckley und Beth Gibbons für die Gegenwart: ein melancholischer Crooner mit Hang zu düsteren Themen und Jazz durchtränkten Arrangements.

