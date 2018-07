Die nur sehr schwer googlebare Band EUT möchte von Amsterdam aus durchstarten. Als musikalische Vorbilder nennen die fünf Mitglieder Bands wie Pixies, Yeah Yeah Yeahs, Blur, Weezer, Hole, Wilco und Beck.

Mit Sängerin Megan de Klerk am Mikrofon peitschen ihre Songs immer vorwärts, getrieben von einer jugendlichen Energie. Beim Eurosonic Noorderslag 2018 legten sie, wenn es nach einem Voting vor Ort geht, die beste Show des Festivals hin. Das Debütalbum FOOL FOR THE VIBES erscheint am 5. Oktober 2018.

Im November spielen EUT zwei Konzerte in Deutschland – präsentiert von Musikexpress:

09.11.2018 – Hamburg, Molotow / Late Night Show

10.11.2018 – Berlin, Rosis / Karrera Klub Party

Für die Show im Hamburg gibt es keinen Vorverkauf, die Tickets müsst Ihr Euch an der Abendkasse holen. Für Berlin könnt Ihr hier Karten kaufen.