Isolation Berlin Tour 2027: Alle Termine – ME präsentiert

Isolation Berlin feiern 10 Jahre „Berliner Schule/Protopop“ mit fünf Deutschland-Konzerten im Februar 2027. Alle Termine, Venues und Tickets jetzt auf einen Blick.

Isolation Berlin feiert „10 Jahre Berliner Schule/Protopop“. Für fünf Konzerte in Deutschland ist die Berliner Band nächsten Februar unterwegs und benennt diese Mini-Tour nach ihrem Debütalbum „Und auf den Wolken tropft die Zeit“. Das Album ist 2016 erschienen und wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Gleichzeitig erschien damals auch „Berliner Schule/Protopop“, ein Album, das die Songs der vorherigen EPs sammelte. Die nostalgische Tour kombiniert beide Jubiläen und besinnt sich zurück auf die Anfänge der Band.

Alle Shows und Venues im Überblick

Isolation Berlin live: Das sind die fünf Termine und Locations. Alle Tickets sind über die Website der Band verfügbar.

12.02.2027 Leipzig, Naumanns

13.02.2027 München, Strom

14.02.2027 Erfurt, VEB Kultur im Bandhaus

24.02.2027 Köln, Gebäude 9

25.02.2027 Hamburg, Uebel & Gefährlich

„In den Baumwipfeln rauscht die Nostalgie“

Die Musik von Isolation Berlin wird oft als melancholisch beschrieben, aber sie ist auch ehrlich, lustig und hoffnungsvoll. Einen Stempel aufdrücken wollen sich die vier Musiker nicht. Der Sound ihres Indie-Rocks ist kantig, ihre Texte deutsche Lyrik aber erfrischend unerwartet: In Baumwipfeln rauscht Nostalgie und die Angst hockt nackt und bibbernd in der Dusche – Sie sprechen nicht in Floskeln, sondern in neuen Bildern. Berlin steckt in Isolation Berlin wie das Wort in ihrem Namen. Mit Songs wie „Schlachtensee“ malen sie das Bühnenbild ihrer Heimatstadt. Nun kehrt die Band zu den nostalgischen Klängen ihrer ersten zwei Alben zurück und tourt mit alten Songs im Gepäck quer durch Deutschland.