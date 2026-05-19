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Endless Wellness auf Tour 2026: 8 Konzerte in Deutschland – ME präsentiert

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Endless Wellness

Endless Wellness  |  Endless Wellness auf Tour: Acht Konzerte in Deutschland

Foto: Luca Celine. All rights reserved.

Hier alle Infos zu den Konzerten, Venues und Tickets in der Übersicht.

Endless Wellness kommen noch 2026 für acht Konzerte nach Deutschland. Präsentiert wird die Tour vom MUSIKEXPRESS. Zwischen Ende November und Anfang Dezember stehen Gigs in München, Köln, Hamburg und Berlin auf dem Plan.

Alle Shows und Venues im Überblick hier für euch.

Endless Wellness live: Die Termine der Deutschlandtour 2026

  • 25.11. München – Technikum
  • 26.11. Esslingen – Dieselstrasse
  • 27.11. Köln – Gebäude 9
  • 29.11. Frankfurt – Mousonturm
  • 30.11. Hamburg – Molotow
  • 01.12. Berlin – Festsaal Kreuzberg
  • 02.12. Leipzig – Werk 2
  • 03.12. Nürnberg – Z-Bau

Vorverkauf startet am 20. Mai

Tickets sind ab Mittwoch, 20. Mai 2026, um 10 Uhr über All Artists Agency erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 22. Mai 2026.

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Direkt und intensiv

Endless Wellness – bestehend aus Philipp Auer, Adele Ischia, Milena Klien und Patrick Huter – verbinden seit ihrem 2014er Debüt „Was für ein Glück“ schroffe Gitarren mit offen klingenden Arrangements und Texten, die persönliche Krisen ebenso verhandeln wie gesellschaftliche Spannungen.

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Auf der Bühne entsteht aus diesem Mix eine direkte, oft intensive Dynamik, die der Band früh eine feste Live-Fangemeinde eingebracht hat.

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Endless Wellness Konzerte Tour ME präsentiert
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