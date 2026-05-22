Euroteuro auf „Magic“-Tour: Alle Konzerttermine – ME präsentiert

Euroteuro spielen 15 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Termine der Magic Tour, Venues und Ticket-Infos auf einen Blick.

Euroteuro spielen diesen Herbst und Winter insgesamt 15 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Präsentiert wird die „Magic“-Tour vom MUSIKEXPRESS. Zwischen Ende September und Ende Januar stehen unter anderem Gigs in Wien, München, Nürnberg, Berlin und Hamburg an. Ihr wollt dabei sein? Hier findet ihr alle Infos.

Alle Shows und Venues im Überblick

Euroteuro live: Die Termine der „Magic“-Tour. Tickets sind über die Karsten Jahnke Konzertdirektion erhältlich.

19.09. Graz – Schauspielhaus

03.10. Innsbruck – PMK

23.10. Wien – B72

28.10. München – Unter Deck

29.10. Nürnberg – Soft Spot

30.10. Schaffhausen – Radio RaSa

05.11. Jena – Trafo

06.11. Chemnitz – Lokomov

12.11. Graz – Music-House

08.01. Salzburg – ARGEKultur

19.01. Main – Kulturclub Schon Schön

21.01. Wuppertal – Briller Stromgitarrenladen

23.01. Offenburg – Spitalkeller

27.01. Berlin – Schokoladen

28.01. Hamburg – Aalhaus

Ein „magischer“ Cocktail

Das Musikprojekt Euroteuro aus Wien orientiert sich musikalisch neu: Mit dem Album „Magic“ mixen Euroteuro englische und deutsche Texte sowie Einflüsse von New Wave, Art Pop und Neuer Deutscher Welle. Aus diesem bunten Cocktail entsteht ein Album, das sich nicht auf Kategorien festlegen will.