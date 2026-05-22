Euroteuro auf „Magic“-Tour: Alle Konzerttermine – ME präsentiert
Euroteuro spielen 15 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Termine der Magic Tour, Venues und Ticket-Infos auf einen Blick.
Euroteuro spielen diesen Herbst und Winter insgesamt 15 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Präsentiert wird die „Magic“-Tour vom MUSIKEXPRESS. Zwischen Ende September und Ende Januar stehen unter anderem Gigs in Wien, München, Nürnberg, Berlin und Hamburg an. Ihr wollt dabei sein? Hier findet ihr alle Infos.
Alle Shows und Venues im Überblick
Euroteuro live: Die Termine der „Magic“-Tour. Tickets sind über die Karsten Jahnke Konzertdirektion erhältlich.
- 19.09. Graz – Schauspielhaus
- 03.10. Innsbruck – PMK
- 23.10. Wien – B72
- 28.10. München – Unter Deck
- 29.10. Nürnberg – Soft Spot
- 30.10. Schaffhausen – Radio RaSa
- 05.11. Jena – Trafo
- 06.11. Chemnitz – Lokomov
- 12.11. Graz – Music-House
- 08.01. Salzburg – ARGEKultur
- 19.01. Main – Kulturclub Schon Schön
- 21.01. Wuppertal – Briller Stromgitarrenladen
- 23.01. Offenburg – Spitalkeller
- 27.01. Berlin – Schokoladen
- 28.01. Hamburg – Aalhaus
Ein „magischer“ Cocktail
Das Musikprojekt Euroteuro aus Wien orientiert sich musikalisch neu: Mit dem Album „Magic“ mixen Euroteuro englische und deutsche Texte sowie Einflüsse von New Wave, Art Pop und Neuer Deutscher Welle. Aus diesem bunten Cocktail entsteht ein Album, das sich nicht auf Kategorien festlegen will.