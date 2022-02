„A Punk Love Story“: Seht hier den deutschen Trailer zu „Dinner in America“

Foto: Koch. All rights reserved.

Szene aus „Dinner in America“

„FERRIS MACHT BLAU und Mid90s treffen auf einander, als sich ein Punkrocker auf der Flucht und ein ungeschicktes Vorstadtmädchen ineinander verlieben“ – so beschreibt der Filmverleih die 2020 erschienene Musikkomödie „Dinner in America“, die damals beim Sundance Film Festival Premiere feierte. Wer den Film bisher nicht sehen konnte und durch den folgenden Trailer Bock darauf kriegt, hat nun beste Gelegenheit, dies nachzuholen.

„Dinner in America“ erscheint am 24. März 2022 fürs Heimkino auf DVD und Blu-ray.

„Dinner in America“ wurde von Ben Stiller produziert. Regie und Drehbuch stammen von Adam Rehmeier. In den Hauptrollen sind Kyle Gallner und Emily Skeggs zu sehen. Gedreht wurde in Detroit.