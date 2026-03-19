Neuer Spider-Man-Trailer pulverisiert Rekord

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Spider-Man

Dieses Bild zu „Spider-Man“ wurde nach den Attacken von New York zurückgezogen. In den Augen der Figur spiegelt sich das World Trade Center.  |  „Spider-Man: Brand New Day“-Trailer bricht Rekord

Foto: Columbia. All rights reserved.

Der Trailer zu „Spider-Man: Brand New Day“ wurde in nur 12 Stunden 500 Millionen Mal aufgerufen – ein All-Time-Rekord. Tom Holland schlägt sogar „GTA VI".

Das Marvel-Universum zieht seit vielen Jahren Millionen Kinozuschauer in seinen Bann. Wann immer Iron Man, Thor oder Captain America auf ein Abenteuer gingen, strömten die Massen ins Kino. Für das Studio lohnte sich das regelmäßig – immer wieder konnten Marvel-Filme diverse neue Rekorde aufstellen. Auch heute scheint das Interesse an den Superhelden-Geschichten größer denn je: Der Trailer zum neuen Spider-Man-Film setzte neue Maßstäbe.

Rekord in nur zwölf Stunden

Tom Holland wird bald wieder als Spider-Man im neuen Ableger der Reihe „Spider-Man: Brand New Day“ zu sehen sein. Der Trailer dazu wurde zunächst in vereinzelten Schnipseln ins Internet gestellt, ehe der komplette, rund zweieinhalb Minuten lange Clip am Morgen des gestrigen Mittwoch, dem 18. März 2026, zu sehen war.

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Der Trailer schlug ein. Millionen Menschen weltweit wollten sich in kürzester Zeit einen ersten Vorgeschmack auf die nächste Mission Spider-Mans holen. In nur zwölf Stunden wurde der Trailer ganze 500 Millionen Mal geschaut – ein All-Time-Rekord. Noch nie zuvor konnte ein Trailer innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung diese Marke so schnell knacken.

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Das zeigen die Zahlen der Website Global Box Office. „Spider-Man: Brand New Day“ übertrumpfte dank der benötigten zwölf Stunden den bisherigen Rekordhalter mit Leichtigkeit. Dieser war der Trailer zum Videospiel „Grand Theft Auto VI“. Auch dieser erreichte nach der Veröffentlichung schnell 500 Millionen Aufrufe, brauchte dafür jedoch doppelt so lange wie der Trailer zum Superhelden-Film.

Sonys Kassen dürften klingeln

In den nächsten Tagen wird erwartet, dass das Studio Sony Pictures die Zahlen zum Trailer vorlegt. Klar ist jedoch jetzt schon, dass der Film von Fans heiß erwartet wird. Sollten sich die aktuellen Trailer-Zahlen am Ende auch in den gekauften Tickets niederschlagen, dürfte es sich hierbei um einen der größten Blockbuster des anstehenden Kinojahres handeln.

Beim Vorgänger war es ähnlich: Mit 1,9 Milliarden eingespielten US-Dollar liegt „Spider-Man: No Way Home“ aktuell auf Platz acht der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Wo und ob sich der neue Ableger der Reihe auf dieser Liste einreiht, wird sich ab dem 30. Juli 2026 zeigen – dann startet der Film in den deutschen Kinos.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Trailer Spider-Man Rekord
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