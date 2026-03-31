Von Teen-Drama zu GTA: Was ist aus „Euphoria“ geworden?

Was ist aus „Euphoria“ geworden? Staffel 3 zeigt Rue als Drogenschmugglerin, Schnitte wie im Actionfilm – Fans fragen sich, wo der Highschool-Vibe geblieben ist.

Die dritte Staffel der Highschool-Drama-Serie „Euphoria“ muss schon vor dem offiziellen Release einiges an Kritik einstecken. Die finale Staffel der HBO-Show soll am 12. April 2026 erscheinen – doch die Promophase läuft nicht so reibungslos wie in den Vorjahren.

Erst der Ausstieg des Musikers Labrinth, der der Serie ihren einzigartigen klanglichen Charakter verliehen hatte, dann eine Menge Kritik für das Serienposter.

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Am 31. März erschien nun ein zweiter Trailer. Der erste, der bereits seit Mitte Januar zu sehen war, hatte bei den Fans viele Fragen aufgeworfen. Kann der neue Clip diese nun beantworten?

Rue in Mexiko, Cassie als Cam Girl

Der Trailer zeigt Hauptfigur Rue, wie sie verfolgt und schließlich von der Polizei befragt wird. Die von Zendaya gespielte Figur kämpfte bereits in den ersten Staffeln mit Drogenmissbrauch. In der dritten Staffel befindet sie sich nun in Mexiko und muss Drogen über die Grenze schmuggeln. Währenddessen sind ihre ehemaligen Highschool-Freunde Cassie und Nate verheiratet. Cassie arbeitet als Cam Girl und wird von Maddy unterstützt – ihrer besten Freundin, mit der sie sich offenbar wieder versöhnt hat.

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Die neue Staffel spielt etwa fünf Jahre nach dem Ende der letzten Staffel – der Highschool-Charme ist damit verflogen.

Nicht mehr in der High School

Das bemängeln auch die Fans, die dem neuen Trailer gemischt gegenüberstehen. „Also hat sich diese Serie von einem Teenie-Drama zu GTA entwickelt!!???“, postete ein Fan auf X. „Das ist eine ganz andere Serie… was ist aus den süßen, lieben Highschool Kids geworden“, schrieb eine weitere Person.

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Auch wenn die früheren Staffeln keine wirklich harmlosen Highschool-Schüler:innen gezeigt haben – der Vibe ist ein deutlich anderer. Weniger Drama, mehr Actionserie. Schnellere Schnitte, keine träumerische Ästhetik mehr, die die Serie in den ersten Staffeln so geprägt hatte.

Was jedoch bleibt: das Chaos, in dem sich die Charaktere befinden und immer tiefer verstricken. Auch das registrieren die Fans: „Das sieht ja chaotisch aus. Ich bin gespannt“ und „Da bekomme ich Gänsehaut – diesen Trailer hätten sie als Erstes veröffentlichen sollen, oh mein Gott.“

Große Teile der Besetzung kehren zurück

Weite Teile des Ensembles sind erneut dabei: Zendaya als Rue, Sydney Sweeney als Cassie, Jacob Elordi als Nate, Alexa Demie als Maddy, Hunter Schafer als Jules sowie Maude Apatow als Lexi. Auch Eric Dane, der kürzlich verstorben ist, hat einen Auftritt als Cal Jacobs in der dritten Staffel.

Trotz veränderter Musik, neuer Ästhetik und verhaltener Trailer-Reaktionen werden die Fans das Finale der Dramaserie vermutlich dennoch nicht verpassen. Ab dem 13. April ist es in Deutschland auf WOW beziehungsweise Sky zu sehen.