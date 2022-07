Disarstar zeichnet in „Alle Broke“ ein düsteres Bild vom Leben auf Deutschlands Straßen

Disarstar ist wieder in seinem Element und liefert mit „Alle Broke“ einen wütenden (und leider realitätsnahen) Lagebericht einer Lebensrealität in deutschen Städten, in denen die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinandergeht.

Disarstar liefert eine messerscharfe Gesellschaftsanalyse

Auf einem düsteren Trap-Beat von dem Produzenten-Duo The Cratez berichtet der Hamburger Rapper von sozialer Ungleichheit sowie Chancen-Perspektivlosigkeit in zum Teil gentrifizierten Stadtbezirken und einer Politik, die wegschaut – auch beim Thema Rassismus und Polizeigewalt. Dass scharfe Sozialkritik immer noch Teil von Deutschrap ist und sogar in den Charts stattfinden kann, bewies Disarstar zuletzt mit seinem vielbeachtetem Album DEUTSCHER OKTOBER, das vergangenes Jahr erschien.

St. Pauli Geisterbahn, jeder hier hatte mal einen Plan/

Und der war nicht aufm Asphalt zu sitzen vor Kentucky Fried Chicken/

Streifenwagen, Einsatz fahr’n/

Sie sagen, in Deutschland ist keiner arm/

Warum komm’n dann auf jeden hier drei Gendarm/

Mit Eisen am Gürtel und Hass in den Blicken?/

Zuletzt war der Rapper etwas gemäßigter unterwegs. Auf seiner kürzlich erschienenen MICRODOSE EP gab Disarstar einen Einblick in seine Gefühlswelt und lieferte zusammen mit dem Produzenten-Team The Jugglerz einen, für seine Verhältnisse, poppigen Sound. Auf der Platte waren unter anderem Feature-Gäste wie Gentleman und Esther Graf vertreten. Ob der aktuelle Song ein neues Werk des Rappers ankündigt, ist noch unklar.

Disarstars MICRODOSE EP erschien am 22. April 2022.