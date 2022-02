DJ und Musikproduzent Zedd soll beim Super Bowl 2022 auftreten

Am kommenden Sonntag wird in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar europäischer Zeit der Super Bowl 2022 stattfinden. Neben dem Spiel selbst wird einer der Höhepunkte auch wieder die meist legendäre Halbzeitshow sein. Dafür werden sich diesmal unter anderem die Superstars Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige sowie Kendrick Lamar die Bühne teilen. Auch ein deutscher Künstler wurde nun für die Show engagiert.

Die Rede ist von dem deutschen Musikproduzenten und DJ Zedd. Der Künstler heißt mit bürgerlichen Namen Anton Zaslavski und ist den Genres Electro-House und Pop zuzuordnen. Aufgewachsen ist er in Kaiserslautern. Der inzwischen 32-Jährige veröffentliche sein erstes Studioalbum CLARITY im Jahr 2012. Dieses kletterte in die Top Ten der US-Charts und wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Zedd kann mittlerweile auf Zusammenarbeiten mit etwa Ariana Grande, Katy Perry, Justin Bieber und Nicki Minaj zurückblicken.

Zedd hat erst kürzlich gemeinsam mit dem britischen Duo Disclosure eine neuen Track veröffentlicht. Die Single „You’ve Got To Let To Go If Yo Want To Be Free“ ist am 28. Januar 2022 erschienen.

Die frohe Botschaft wurde von Zedd auf Instagram verkündet:

