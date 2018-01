Cranberries-Sängerin Dolores O’Riordan ist tot

Die Publikzistin und Sprecherin vom Doloroes O’Riordan bestätigte am Montagabend auf Nachfrage mehrerer Medien, dass die Sängerin im Alter von 46 Jahren gestorben ist. Die Todesursache ist noch ungeklärt, anscheinend arbeitete O’Riordan in London gerade an neuen Aufnahmen.

Von 1989 bis 2003 war O’Riordan die Stimme der irischen Band Cranberries gewesen, die in den 90ern den Welthit „Zombie“ landeten. Nach einer Reunion im Jahr 2009 ging die Band mit einem neuen Album noch einmal auf Tour.

Mehr Infos folgen in Kürze.