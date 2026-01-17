R.I.P.

Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind dieses Jahr verstorben

Jessica Fowler
von 
John Forté

John Forté  |  John Forté starb am 12. Januar 2026 im Alter von 50 Jahren. Der Musiker machte sich vor allem mit seiner Zusammenarbeit mit den Fugees und Wyclef Jean einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Foto: Getty Images for Essence. Bennett Raglin. All rights reserved.

Eine unvollständige Übersicht der 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Das Jahr 2026 hatte kaum angefangen, schon waren die erstem Persönlichkeiten gestorben – bereits am 3. Januar erreichte uns die traurige Nachricht über den Tod des Schauspielers Bret Hanna-Shuford. Kurz darauf mussten wir uns von Country-Sänger Jim McBride und Grateful-Dead-Musiker Bob Weir verabschieden.

In unseren Monatslisten sowie oben in der Galerie findet Ihr eine unvollständige Übersicht der verstorbenen Prominenten 2026 aus Kunst, Kultur und Politik.

Auch in den vergangenen Jahren waren die Listen viel zu lang, Ihr könnt sie von 2025, 2024, 2023. 2022, 2021, 2020, 201920182017 und 2016 hier nachlesen.

Jessica Fowler schreibt freiberuflich unter anderem für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

RIP Jahresrückblick 2026 Nekrolog 2026
Artikel Teilen