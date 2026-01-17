Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind dieses Jahr verstorben
Eine unvollständige Übersicht der 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Das Jahr 2026 hatte kaum angefangen, schon waren die erstem Persönlichkeiten gestorben – bereits am 3. Januar erreichte uns die traurige Nachricht über den Tod des Schauspielers Bret Hanna-Shuford. Kurz darauf mussten wir uns von Country-Sänger Jim McBride und Grateful-Dead-Musiker Bob Weir verabschieden.
In unseren Monatslisten sowie oben in der Galerie findet Ihr eine unvollständige Übersicht der verstorbenen Prominenten 2026 aus Kunst, Kultur und Politik.
Auch in den vergangenen Jahren waren die Listen viel zu lang, Ihr könnt sie von 2025, 2024, 2023. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 und 2016 hier nachlesen.