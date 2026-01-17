Eine unvollständige Übersicht der 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind dieses Jahr verstorben John Forté starb am 12. Januar 2026 im Alter von 50 Jahren. Der Musiker machte sich vor allem mit seiner Zusammenarbeit mit den Fugees und Wyclef Jean einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images for Essence/Bennett Raglin Yeison Jiménez starb am 10. Januar 2026 bei einem Flugzeugabsturz. Der kolumbianische Sänger wurde 34 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Johnny Louis Bob Weir starb am 10. Januar 2026 an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Grateful-Dead-Musiker wurde 78 Jahre alt. Copyright: Mark Sullivan/Mark Sullivan T.K. Carter starb am 9. Januar 2026 im Alter von 69 Jahren. Der Schauspieler war unter anderem in den Filmen „Das Ding aus einer anderen Welt“ und „Space Jam“ zu sehen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images/Frank Micelotta Jim McBride starb am 6. Januar 2026 an Komplikationen nach einem Sturz. Der Grammy-nominierte Country-Sänger wurde 78 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Rick Diamond

Das Jahr 2026 hatte kaum angefangen, schon waren die erstem Persönlichkeiten gestorben – bereits am 3. Januar erreichte uns die traurige Nachricht über den Tod des Schauspielers Bret Hanna-Shuford. Kurz darauf mussten wir uns von Country-Sänger Jim McBride und Grateful-Dead-Musiker Bob Weir verabschieden.

In unseren Monatslisten sowie oben in der Galerie findet Ihr eine unvollständige Übersicht der verstorbenen Prominenten 2026 aus Kunst, Kultur und Politik.

