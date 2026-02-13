R.I.P.

Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind im Februar verstorben

Jessica Fowler
von 
James Van Der Beek

James Van Der Beek  |  James Van Der Beek starb am 11. Februar 2026 an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Hauptrolle in der Kultserie „Dawson's Creek“ Bekanntheit erlangte, wurde 48 Jahre alt.

Eine unvollständige Übersicht der im Februar 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Der Monat begann mit dem Tod gleich zweier Musiker: Sowohl Cake-Gitarrist Greg Brown als auch „3  Doors Down“-Sänger Brad Arnold gingen am 7. Februar von uns. Und auch am 11. Februar mussten wir uns von gleich zwei Hollywood-Schauspielern verabschieden. Während Bud Cort an einer Lungenentzündung starb, verlor „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek im Alter von nur 48 Jahren seinen Kampf gegen den Krebs.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Februar 2026 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Februar 2026 verstorbenen Persönlichkeiten

Februar 2026:

  • Greg Brown (†56, Cake-Gitarrist), 7. Februar
  • Brad Arnold (†47, „3  Doors Down“-Sänger), 7. Februar
  • Bud Cort (†77, Schauspieler), 11. Februar
  • James Van Der Beek (†48, Schauspieler), 11. Februar

Von welchen Prominenten wir uns 2026 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.

