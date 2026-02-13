Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind im Februar verstorben

Eine unvollständige Übersicht der im Februar 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Der Monat begann mit dem Tod gleich zweier Musiker: Sowohl Cake-Gitarrist Greg Brown als auch „3 Doors Down“-Sänger Brad Arnold gingen am 7. Februar von uns. Und auch am 11. Februar mussten wir uns von gleich zwei Hollywood-Schauspielern verabschieden. Während Bud Cort an einer Lungenentzündung starb, verlor „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek im Alter von nur 48 Jahren seinen Kampf gegen den Krebs.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Februar 2026 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Februar 2026 verstorbenen Persönlichkeiten

Februar 2026:

Greg Brown (†56, Cake-Gitarrist), 7. Februar

Brad Arnold (†47, „3 Doors Down“-Sänger), 7. Februar

Bud Cort (†77, Schauspieler), 11. Februar

James Van Der Beek (†48, Schauspieler), 11. Februar

