Eine unvollständige Übersicht der im April 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind im April verstorben Patrick Muldoon starb am 19. April 2026 an den Folgen eines Herzinfarkts. Der „Starship Troopers“-Schauspieler wurde 57 Jahre alt. Copyright: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via/NBC Dave Mason starb am 19. April 2026 an den Folgen einer Herzerkrankung. Der Traffic-Gitarrist und -Sänger wurde 79 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Chris Walter Nathalie Baye starb am 17. April 2026 an den Folgen einer Demenzerkrankung. Die französische Schauspielerin, die unter anderem in „Catch Me If You Can“ zu sehen war, wurde 77 Jahre alt. Copyright: AFP via Getty Images/VALERY HACHE Nadia Farès starb am 17. April 2026 an den Folgen eines Herzstillstands. Die Schauspielerin, die unter anderem in „Die purpurnen Flüsse“ zu sehen war, wurde 57 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Kristy Sparow John Nolan starb am 11. April 2026 im Alter von 87 Jahren. Der Schauspieler war unter anderem in Filmen wie „Batman Begins“ und „Dunkirk“ zu sehen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: WireImage/Noam Galai Afrika Bambaataa starb am 9. April 2026 an Komplikationen einer Krebserkrankung. Der „Universal Zulu Nation“-Gründer wurde 67 Jahre alt. Copyright: Redferns/David Corio

Der Monat begann mit dem Tod gleich zweier Schauspieler:innen: Dee Freeman verlor ihren Kampf gegen den Krebs, während Michael Patrick mit nur 35 Jahren an den Folgen einer neuronalen Krankheit starb. Kurz darauf mussten wir uns von HipHop-Pionier Afrika Bambaataa verabschieden. Und auch die beiden französischen Schauspielerinnen Nadia Farès und Nathalie Baye sowie Traffic-Mitgründer Dave Mason gingen im April leider von uns.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im April 2026 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im April 2026 verstorbenen Persönlichkeiten

April 2026:

Dee Freeman (†66, Schauspielerin), 2. April

Michael Patrick (†35, Schauspieler), 8. April

Afrika Bambaataa (†67, HipHop-Pionier), 9. April

John Nolan (†87, Schauspieler), 11. April

Nadia Farès (†57, Schauspielerin), 17. April

Nathalie Baye (†77, Schauspielerin), 17. April

Dave Mason (†79, Traffic-Mitgründer), 19. April

Patrick Muldoon (†57, Schauspieler), 19. April

Von welchen Prominenten wir uns 2026 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.