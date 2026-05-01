Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind im April verstorben
Eine unvollständige Übersicht der im April 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Der Monat begann mit dem Tod gleich zweier Schauspieler:innen: Dee Freeman verlor ihren Kampf gegen den Krebs, während Michael Patrick mit nur 35 Jahren an den Folgen einer neuronalen Krankheit starb. Kurz darauf mussten wir uns von HipHop-Pionier Afrika Bambaataa verabschieden. Und auch die beiden französischen Schauspielerinnen Nadia Farès und Nathalie Baye sowie Traffic-Mitgründer Dave Mason gingen im April leider von uns.
Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im April 2026 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im April 2026 verstorbenen Persönlichkeiten
April 2026:
- Dee Freeman (†66, Schauspielerin), 2. April
- Michael Patrick (†35, Schauspieler), 8. April
- Afrika Bambaataa (†67, HipHop-Pionier), 9. April
- John Nolan (†87, Schauspieler), 11. April
- Nadia Farès (†57, Schauspielerin), 17. April
- Nathalie Baye (†77, Schauspielerin), 17. April
- Dave Mason (†79, Traffic-Mitgründer), 19. April
- Patrick Muldoon (†57, Schauspieler), 19. April
Von welchen Prominenten wir uns 2026 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.