Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind im März verstorben
Eine unvollständige Übersicht der im März 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Der Monat begann mit dem Tod der Grammy-prämierten Blues-Legende John Hammond. Am 5. März mussten wir uns mit Corey Parker und Jane Lapotaire von gleich zwei Schauspieler:innen verabschieden. Und auch die Musikwelt musste mit Len Garry, Country Joe McDonald und Motörhead-Gitarrist Phil Campbell einigen weiteren Musikgrößen Lebewohl sagen.
Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im März 2026 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im März 2026 verstorbenen Persönlichkeiten
März 2026:
- John Hammond (†83, Blues-Legende), 1. März
- Stephen Hibbert (†65, Schauspieler), 2. März
- Andrew Gunn (†56, Filmproduzent), 2. März
- Len Garry (†84, Quarrymen-Mitglied), 2. März
- Corey Parker (†60, Schauspieler), 5. März
- Jane Lapotaire (†81, Schauspielerin), 5. März
- Jennifer Runyon (†65, Schauspieler), 6. März
- Country Joe McDonald (†84, „Country Joe and the Fish“-Leadsänger), 7. März
- Phil Campbell (†64, Motörhead-Gitarrist), 13. März
- Matt Clark (†89, Schauspieler), 15. März
- Bret Hanna-Shuford (†46, Schauspieler), 20. März
Von welchen Prominenten wir uns 2026 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.