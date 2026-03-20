Eine unvollständige Übersicht der im März 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind im März verstorben Matt Clark starb am 15. März 2026 an Komplikationen nach einer Rücken-OP. Der „Zurück in die Zukunft“-Schauspieler wurde 89 Jahre alt. Copyright: FilmMagic/Axelle/Bauer-Griffin Phil Campbell starb am 13. März 2026 nach längerer Krankheit. Der Motörhead-Gitarrist wurde 64 Jahre alt. Copyright: Redferns via Getty Images/Tabatha Fireman Country Joe McDonald starb am 7. März 2026 an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung. Der „Country Joe and the Fish“-Leadsänger wurde 84 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Ed Perlstein Jennifer Runyon starb am 6. März 2026 an den Folgen einer Krebserkrankung. Die „Ghostbusters“-Schauspielerin wurde 65 Jahre alt. Copyright: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via/NBC John Hammond starb am 1. März 2026 an den Folgen eines Herzinfarkts. Die Grammy-prämierte Blues-Legende wurde 83 Jahre alt. Copyright: Redferns/James Fraher

Der Monat begann mit dem Tod der Grammy-prämierten Blues-Legende John Hammond. Am 5. März mussten wir uns mit Corey Parker und Jane Lapotaire von gleich zwei Schauspieler:innen verabschieden. Und auch die Musikwelt musste mit Len Garry, Country Joe McDonald und Motörhead-Gitarrist Phil Campbell einigen weiteren Musikgrößen Lebewohl sagen.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im März 2026 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im März 2026 verstorbenen Persönlichkeiten

März 2026:

John Hammond (†83, Blues-Legende), 1. März

Stephen Hibbert (†65, Schauspieler), 2. März

Andrew Gunn (†56, Filmproduzent), 2. März

Len Garry (†84, Quarrymen-Mitglied), 2. März

Corey Parker (†60, Schauspieler), 5. März

Jane Lapotaire (†81, Schauspielerin), 5. März

Jennifer Runyon (†65, Schauspieler), 6. März

Country Joe McDonald (†84, „Country Joe and the Fish“-Leadsänger), 7. März

Phil Campbell (†64, Motörhead-Gitarrist), 13. März

Matt Clark (†89, Schauspieler), 15. März

Bret Hanna-Shuford (†46, Schauspieler), 20. März

Von welchen Prominenten wir uns 2026 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.