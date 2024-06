Donald Sutherland ist gestorben

Der Schauspieler ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Donald Sutherland ist tot. Zuletzt sah man ihn noch in der „Die Tribute von Panem“-Reihe an der Seite von Jennifer Lawrence spielen. Nun ist der Kanadier im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Einer „der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films“

Die Todesmeldung gab sein Sohn, der Mime Kiefer Sutherland, via X bekannt. Auf der Social-Media-Plattform ließ er verlauten: „Schweren Herzens teile ich euch mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films.Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte und mehr kann man sich nicht wünschen. Ein gut gelebtes Leben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu seinen wichtigsten Filmrollen gehörte „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ sowie auch „Klute“ und „Das dreckige Dutzend“. Zu den genauen Umständen seines Todes gibt es noch keine aktuellen Informationen.