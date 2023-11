„Die Tribute von Panem“: Geschichte von Jennifer Lawrence‘ Figur sei abgeschlossen

Falls es sich ergibt, würde Lawrence dennoch „auf jeden Fall“ als Katniss Everdeen zurückkehren.

Ab dem 16. November heißt es wieder: „Lasset die Hungerspiele beginnen!“ In dem Prequel „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes“ der beliebten Filmreihe, das deutschlandweit in den Kinos zu sehen sein wird, treten die Kandidat:innen wieder in einem gnadenlosen Wettkampf ums Überleben an. Doch diesmal zückt Katniss Everdeen nicht Pfeil und Bogen. Die Macher:innen der Filmreihe gaben nun bekannt, dass Jennifer Lawrence, die die Protagonistin in den ursprünglichen Teilen verkörperte, vermutlich auch in Zukunft nicht in der Geschichte wieder auftauchen wird.

Nina Jacobson, die Produzentin von „Die Tribute von Panem“, erklärt gegenüber „Yahoo Entertainment“, dass die Rückkehr von Lawrence‘ Charakter davon abhängt, ob die Originalautorin Suzanne Collins einen neuen Roman mit ihrer Figur schreibt. „Wenn Suzanne etwas zu sagen hat, dann wird sie ein Buch darüber schreiben“, so Jacobsons Einschätzung. „Ehrlich gesagt, so sehr ich Katniss auch liebe, ich denke, ihre Geschichte ist abgeschlossen. Und ich glaube, dass Suzanne auch das Gefühl hat, dass ihre Geschichte abgeschlossen ist.“ Sollte sich die Autorin allerdings dazu entschließen, die Geschichte von Katniss Everdeen fortzusetzen, wäre die Filmemacherin „begeistert“.

Im Juni 2023 zeigte auch Jennifer Lawrence sich nicht abgeneigt von einer möglichen Rückkehr. „Oh mein Gott – auf jeden Fall“, antwortete die Schauspielerin gegenüber dem US-amerikanischen Magazin „Variety“ auf die Frage, ob sie bereit wäre erneut in die Rolle des „Mädchens, das in Flammen steht“ zu schlüpfen. „Wenn Katniss jemals in mein Leben zurückkehren könnte, 100 Prozent“, so Lawrence.

Mehr zum Inhalt des Films:

In dem aktuellen Prequel, bei der Francis Lawrence – wie auch schon bei den ersten vier Teilen – Regie führte, war die Figur der Schauspielerin allerdings noch nicht einmal geboren. „The Ballad of Songbirds and Snakes“ spielt 64 Jahre vor den Ereignissen im ersten Film und erzählt die Geschichte von dem erst 18-jährigen Coriolanus Snow – später bekannt als der Präsident von Panem. Snow, der in seinen jungen Jahren von Tom Blyth verkörpert wird, ist erstmals als Mentor tätig. Obwohl ihm sein Schützling Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), dem weiblichen Tribut aus dem verarmten Distrikt 12, erst Sorge bereitet, bauen sie schnell eine untrennbare Verbindung zueinander auf – die von Leben und Tod abhängt.

Der Trailer zu „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes“: