Doppel-Genre, Doppel-Flow: Yecca mit „Addicted“

Die Herforder Newcomerin Yecca gilt als eine der vielversprechendsten Newcomerinnen des Jahres. Nachdem sie zunächst mit dem Berliner-Produzenten The Royals „Gehen willst“, „Ride“ und „Hypnotic“ produzierte, folgt nun der nächste eingängige Track „Addicted“. Mit einer Mischung aus Trap, Rap und Pop überzeugt das junge Talent und bringt einen zum Mitviben.

Mit 14 Jahren fing sie an, Texte auf Englisch zu schreiben, damals noch im Pop-Genre. Nach kurzer Zeit zog es sie aber doch zum Rap. Somit prallen in ihrem ganz eigenen Sound die Frische des Pop und die emotionale Ehrlichkeit des Rap in harmonischer Weise aufeinander. Der Song „Addicted“ ist das beste Beispiel dafür. Der Track, der eigentlich von einer wilden Partynacht handelt, wurde so melodisch aufgearbeitet, dass selbst harte Raplines wie weiche Pop-Strophen klingen.

„Im Rap habe ich etwas gefunden, das es im Pop nicht gab.“

Die Newcomerin fühlt sich in beiden Genres pudelwohl und möchte sich nicht einem einzelnen hingeben, sie erkennt die Stärken beider und verbindet sie gekonnt. Obwohl sie im Pop ihre musikalische Entfaltung begann, habe Rap für sie einen ganz besonderen Platz im Herzen, so sagt sie selbst: „Im Rap habe ich schon immer etwas gefunden, das es im Pop so nicht gab. Die Songs waren viel emotionaler und ehrlicher.“

Zuletzt war sie im Juli mit Badchieff auf dem Song „Replay“ zu hören.