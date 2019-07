15 Frauen, die die Deutschrap-Szene gerade ordentlich aufmischen

Foto: Redferns, Thomas Niedermueller. All rights reserved.

Während Deutschrap als Genre mit Künstlern wie Bausa, Cro, Kollegah und Co. trotz ihrer teilweise sehr fragwürdigen Texte schon seit längerem seinen Weg in den Mainstream gefunden hat und auf sämtlichen Radiosendern in Dauerrotation läuft, haben es Frauen im Business immer noch relativ schwer.

Zwar konnten HipHop-Interpretinnen wie Sabrina Setlur, Cora E., Melbeatz und Lady Bitch Ray dem Nachwuchs in der Vergangenheit den Weg in die männerdominierte Sphäre zumindest ein wenig ebnen, dennoch sind es immer noch häufig die falschen Gründe, aus denen Rapperinnen in der Gegenwart von sich Reden machen.

Während männliche Rapper sich in ihren Texten auch heute noch offen misogyn oder antisemitisch äußern können, ohne deshalb Fans zu verlieren, reicht bei den Frauen der Szene schon häufig das falsche Outfit oder zu viel Selbstbewusstsein, um sich einen ordentlichen Shitstorm einzuhandeln.

Dabei hat die deutsche Rap-Landschaft in dieser Hinsicht so einiges zu bieten. Die aktuelle Generation weiblicher MCs steht nicht nur hinter dem Mikrofon, sondern produziert ihre eigenen Songs und Videos, hostet Podcasts, arbeitet nebenbei als DJ oder übernimmt ihr eigenes Management.

Dass es der deutschen Rapszene definitiv nicht an weiblichen Talenten mangelt, zeigt diese Liste 15 talentierter Rapperinnen, die Ihr 2019 auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet.

1. Shirin David

Bürgerlicher Name: Barbara Shirin Davidavicius

Bisherige Alben

2019 SUPERSIZE (noch nicht erschienen)

(Fun) Facts

spielt Klavier, Geige und Oboe

erhielt an der Ballettschule des Hamburg Balletts klassischen Tanzunterricht und rundete ihre musikalische Ausbildung an der Jugend-Opern-Akademie in Gesang, Schauspiel und Tanz ab

begann ihre Karriere als YouTube-Star und war außerdem als DSDS-Jurorin an der Seite Dieter Bohlens zu sehen

weigerte sich im Video zu Shindys „Affalterbach“ zu erscheinen, weil sie nicht als eines seiner „Sidechicks“ dargestellt werden und sich zum Accessoire eines Mannes degradieren lassen wollte

In eigenen Worten

„Die Gesichter von deinen Homies sind rotbäckig

Das Outfit ist nicht gewagt, sondern notwendig

Unendlicher Swag, sie sabbern großflächig

Wir sind so sexy, der Paparazzi wird ohnmächtig“

(aus „Gib ihm“)

Bürgerlicher Name: Ronja Zschoche

Bisherige Alben

2015 HAVARIE

2018 MONTENEGRO ZERO

2019 PERROQUET

(Fun) Facts

wegen ihres Studiums an der Hamburger Hochschule für Bildende Kunst wurde sie anfangs für eine Kunstfigur à la Money Boy gehalten

war die erste (und letzte) deutsche Rapperin, die den „Echo“ gewann

ihr Video zu „Coco Chanel“ wurde in der berühmt-berüchtigten Ibiza-Villa gedreht, die als Schauplatz für die viel diskutierte Strache-Affäre diente

In eigenen Worten

„Trage die Heels, habe das Kies

Limo ist Speed, roll‘ auf Granit

Zähle die Scheine, seh‘ Colors im Jeep

Die Summe ist hoch, doch die Karre liegt tief“

(aus „Coco Chanel“)

Bürgerlicher Name: Judith Wessendorf

Bisherige Alben

2019 BLING BLING

(Fun) Facts

begann mit 14 erstmals zu Rappen

war eine Hälfte des Rap-Duos SXTN

erreichte sowohl mit dem Song „Melodien“ mit Capital Bra als auch mit „Vermissen“ mit Henning May Platz 1 der deutschen Single-Charts

In eigenen Worten

„Bleibe real (so wie früher), triff mich Hasenheide Rummel

Manchmal trag’ ich Jogginghose, manchmal trag‘ ich auch ’n Fummel

Manchmal geh’ ich weg und mach‘ auf Schickimicki

Manchmal sitz‘ ich auch im Park, so wie ein Hippie“

(aus „Hardcore High“)

4. Nura

Bürgerlicher Name: Nura Habib Omer

Bisherige Alben

2019 HABIBI

(Fun) Facts

begann ihre Karriere als Mitglied der The toten Crackhuren im Kofferraum und des Berliner Kneipenchors und feierte große Erfolge als eine Hälfte SXTNs

gewann 2018 die von der „1Live Krone“ verliehene Auszeichnung als „Beste Künstlerin des Jahres“

spricht sich regelmäßig offen gegen Homophobie (z.B. als Gesichts des CSD 2018), Sexismus und Rassismus aus

obwohl sie fast ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht hat, muss Nura immer noch alle zwei Jahre zum Ausländeramt, um ihr Visum zu verlängern

In eigenen Worten

„Nutten tun mir leid,

sie sprechen nur aus Neid

Denn sie stalken mich auf Insta,

aus Verseh’n wird was gelikt“

(aus „Was ich meine“)

5. Ebow

Bürgerlicher Name: Ebru Düzgün

Bisherige Alben

2013 EBOW

2017 KOMPLEXITÄT

2019 K4L

(Fun) Facts

sang 2010 die Titelmelodie „Ich habe Wanderlust“ zur Dokumentation „Töchter des Aufbruchs“, in der auch sie und ihre Mutter zu Wort kommen

rappt häufig über gesellschaftlich relevante Themen wie Geschlechterrollen in der türkischen Gesellschaft, Patriotismus sowie die deutsche Waffenexportpolitik

K4L, der Titel ihres aktuellen Albums, steht für „Kanak For Live“

In eigenen Worten

„Bin das Feindbild

Hol mir alles wie gewohnt

Weil’s meins ist

Meditiere auf den Track

Verliere mich im Geiste“ (aus „Slang“)

Bürgerlicher Name: Eunique Cudjo Berkeley

Bisherige Alben

2018 GIFT

(Fun) Facts

Euniques leiblicher Vater Anthony Ian Berkeley (aka Too Poetic aka Grym Reaper) war lange Teil der US-amerikanischen Horrorcore-Supergroup Gravediggaz

Fler war einer der ersten Rapper, die Eunique aktiv unterstützten

hat einen Werbedeal mit Vogue und Nike

war 2018 in der zweiten „4 Blocks“-Staffel zu sehen

In eigenen Worten

„Scheiß auf den Kuchen, ich bau‘ Bäckerei

Mach‘ dann ein Franchise und hol‘ dich da rein

Verkauf‘ dann die Stückchen zum doppelten Preis

Mach fünfzehn am Kiez, willst du heute rein?“ (aus „040“)

Bürgerlicher Name: Nora Hantzsch

Bisherige Alben

2006 KOPF HERZ ARSCH

2010 QUING

2010 DEINE ELSTERN

2011 BITCHES BUTCHES DYKES & DIVAS

2014 LILA SAMT

2017 MORTEM & MAKEUP

(Fun) Facts

setzt sich aktiv gegen Homophobie und Sexismus (im deutschen Hip-Hop) sowie gegen Rassismus und Antisemitismus ein

hat germanistische Linguistik und Gender Studies studiert

trotz ihres sozialen Engagements wurde Sookee von der LGBT-Gemeinschaft bereits u.a. für ihre Songs „Pro Homo“ (nicht inklusiv genug) und „If I had a dick“ (wegen vermeintlicher Transfeindlichkeit) kritisiert

gewann 2018 den Louise-Otto-Peters-Preis

In eigenen Worten

„Hiphop hat Probleme, weil ein Großteil dieser Szene

Nicht drauf klar kommen will, dass Männer nun mal Männer auch begehren

Sie wollen ihnen verwehren, ihre Liebe auch zu leben

Dieser Track will was bewegen, ich bin dafür und nicht dagegen“ (aus „Pro Homo“)

