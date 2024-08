Dr. Dre und Snoop Dogg kündigen neues Album MISSIONARY für November an

Die beiden HipHop-Legenden werden im November ein neues Album veröffentlichen – erste Details hier.

Snoop Dogg und Dr. Dre arbeiten seit einigen Monaten an einem gemeinsamen Album, wie der Produzent bereits im März bekannt gab. Nun ist es offiziell: Das neue Werk wird den Namen MISSIONARY tragen und im November veröffentlicht werden. Neben den beiden HipHopern werden auch andere Künstler:innen auf der Platte vertreten sein.

Dr. Dre über MISSIONARY: „Die beste Musik, die ich in meiner Karriere gemacht habe“

MISSIONARY ist nicht das erste gemeinsame Album der beiden Rapper. Bereits 1993 veröffentlichten sie DOGGYSTYLE, was bis heute die einzige gemeinsame Platte von Snoop Dogg und Dr. Dre blieb. Nun soll über 20 Jahre später mit MISSIONARY der Nachfolger erscheinen, auf den der HipHop-Produzent stolz zu sein scheint. Gegenüber „Entertainment Tonight“ erklärte Dr. Dre nämlich, inwiefern sich die beiden gemeinsamen Projekte voneinander unterscheiden: „Dieses Album wird einen anderen Grad an Reife mit seinen Texten und meiner Musik zeigen. Ich habe das Gefühl, dass dies zur besten Musik gehört, die ich in meiner Karriere gemacht habe“.

Er selbst werde allerdings diesmal nicht rappen, da er sich erstrangig auf die Produktion konzentrieren wollte. Dementsprechend habe er nur Vocals zu einem Song beigetragen, deutete der 59-Jährige an. Stattdessen seien andere Künstler:innen wie Sting zu hören: „Es ist eine erstaunliche Liste von Künstlern, die auf diesem Album sind. Ich hätte das nicht verraten sollen, um ehrlich zu sein“. Weitere Gastbeiträge nannte er jedoch nicht. Dafür verriet er, dass MISSIONARY im November 2024 auf den Markt kommen soll: „Ich wollte 14 Songs, Snoop will 16, also haben wir das Ding im Kasten. Ich bin gerade bei Song Nummer elf, was die Abmischung angeht. Ich muss bis zum 1. September fertig sein und abliefern, damit es im November erscheinen kann“.

Dr. Dre: „Synergie zwischen mir und Snoop Dogg ist wirklich interessant“

Auch außerhalb des Studios arbeiten Dre. Dre und Snoop Dogg regelmäßig zusammen. Zuletzt konnte man die beiden bei ihrem gemeinsamen Auftritt auf der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Los Angeles sehen. Es seien Live-Shows wie diese, die Dr. Dre am liebsten mit Snoop Dogg spielt: „Wirklich, Snoop ist der Superstar. Ich bin der Co-Star, wenn wir auf die Bühne gehen“. Dementsprechend würde er sich in seiner Anwesenheit am wohlsten auf der Bühne fühlen. Im Studio übernehme allerdings Dr. Dre das Steuer: „Es ist anders, wenn wir im Studio sind, weißt du? Ich bin der Kapitän, wenn wir im Studio sind, aber wenn wir nach draußen gehen, ist Snoop der Mann“.