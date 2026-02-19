Snoop Dogg macht jetzt Kinderlieder – „Doggyland“ kommt auf die Toniebox

Snoop Dogg als Kinderheld? „Doggyland" kommt auf die Toniebox – 24 Songs über Freundschaft und Respekt.

Snoop Dogg erweitert sein Kinderprojekt „Doggyland“ und bringt seine Tonie-Figur in Deutschland auf den Markt. Die Figur erscheint für die Toniebox und enthält 24 englischsprachige Songs und Reime. Alle Inhalte bleiben dabei auf Englisch.

Im Mittelpunkt sollen positive Botschaften für jüngere Kinder stehen. Das Format will Themen wie Freundschaft, Selbstvertrauen und Respekt kindgerecht im HipHop-Stil aufbereitet vermitteln.

Zum Verständnis: Tonies sind kleine Hörfiguren mit denen Kinder durch einfaches Aufstellen auf die Box Hörspiele, Musik oder Geschichten abspielen können.

Wie kam man denn auf die Idee?

Grundlage der Figur ist das YouTube-Format „Doggyland“, das 2022 startete. Die Serie setzt auf bunte Animationen, eingängige Beats und klare Lernziele. Jede Folge verbindet Musik mit Alltagslektionen – etwa über Gefühle, Konflikte oder Achtsamkeit.

Außerdem greift das Format typische Situationen aus Kindergarten und Familie auf. Durch Wiederholungen und eingängige Refrains sollen die Inhalte besser im Gedächtnis bleiben und zum Mitsingen einladen.

Snoop Dogg kündigte seine Tonie-Figur selber an:

Die Charaktere der Serie

Im Mittelpunkt stehen die Hundefiguren Wags, Chow Wow, Yap Yap und Barks-A-Locks. Sie erleben gemeinsam Abenteuer und vermitteln dabei soziale Fähigkeiten. Jeder Charakter hat so seine eigenen Werte: Wags steht für Neugier und Lernfreude, Yap Yap ist besonders lebhaft. Chow Wow will mit Selbstbewusstsein überzeugen, während Barks-A-Locks Mitgefühl und Teamgeist zeigt.

Plus: Snoop Dogg tritt selbst als Cartoon-Figur namens Bow Wizzle auf – mit Sonnenbrille, lockerem Stil und ruhiger Stimme.

Nicht so leicht zu bekommen

In Deutschland startet der Vorverkauf zunächst mit einer begrenzten Aktion. Interessierte müssen sich dafür vorab auf der Tonie-Webseite anmelden. 180 Käufer:innen werden per Losverfahren ausgewählt. Die Figur kostet 16,99 Euro, pro Person gibt es nur ein Exemplar. Bis zum 22. Februar kann man sich hier anmelden und am Gewinnspiel teilnehmen.

Wann die „Doggyland“-Figur regulär im Handel erhältlich sein wird, ist noch unbekannt.