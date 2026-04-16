„Richtig gangster“: Snoop-Dogg-Biopic mit R-Rating angekündigt

Craig Brewer, Regisseur von „Hustle & Flow“, inszeniert das Snoop-Dogg-Biopic – mit Jonathan Daviss in der Hauptrolle und R-Rating.

Universal Pictures arbeitet an einem Film über das Leben von Snoop Dogg. Im Rahmen der CinemaCon wurde das Projekt prominent vorgestellt – inklusive erster Einblicke in Cast und kreative Leitung. Die Hauptrolle übernimmt Jonathan Daviss, während Craig Brewer die Regie führt. Der Film ist für 2027 geplant.

Überraschungsauftritt

Snoop Dogg eröffnete die Präsentation des Studios mit einem Überraschungsauftritt, bei dem er direkt mehrere seiner Hits performte, darunter „Drop It Like It’s Hot“ und „Gin and Juice“. Begleitet von DJ Green Lantern sorgte er damit für einen unerwarteten Konzertmoment im Rahmen der Filmpräsentation.

In seiner Ansprache erklärte Snoop Dogg: „Ich wünschte, ich könnte euch mehr Details geben.“ Zugleich bestätigte er, dass die Dreharbeiten im Sommer in Los Angeles beginnen sollen, auch wenn noch nicht alle Informationen feststehen. Er zog außerdem einen Vergleich zu anderen Hip-Hop-Verfilmungen: „Nachdem meine Brüder ihre Geschichte mit „Straight Outta Compton“ erzählen konnten, ist jetzt meine Zeit gekommen.“

Anschließend stellte er klar, in welche Richtung sich der Film entwickeln soll: „Wenn wir einen Snoop-Dogg-Film machen, dann muss der richtig gangster sein.“ Direkt danach leitete er musikalisch in einen Ausschnitt von „Nuthin‘ but a ‚G‘ Thang“ über. Den Ton des Projekts betonte Snoop Dogg noch einmal ausdrücklich: „Mein Film wird garantiert ein R-Rating haben. Also holt euch die Erlaubnis eurer Eltern.“

Danach stellte er den Schauspieler vor, der ihn im geplanten Biopic spielen soll.

Jonathan Daviss als Snoop Dogg

Jonathan Daviss, bekannt aus der Netflix-Erfolgsserie „Outer Banks“, wird Snoop Dogg verkörpern. Der Schauspieler hat sich vor allem durch seine Rolle als Pope Heyward einem jüngeren Publikum eingebrannt und gilt als einer der aufstrebenden TV-Stars seiner Generation. Mit dem Biopic steht er vor dem bislang größten Karriereschritt seiner Laufbahn.

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Craig Brewer als Regisseur

Die Regie übernimmt Craig Brewer, ein Filmemacher, der insbesondere für seine Arbeiten im Bereich Musik- und Charakterdrama bekannt ist. Brewer inszenierte unter anderem das gefeierte Hip-Hop-Drama „Hustle & Flow“ sowie die Musikkomödie „Dolemite Is My Name“ mit Eddie Murphy. Seine Erfahrung mit musikalisch geprägten Stoffen gilt als zentraler Grund, warum Universal ihn für das Snoop-Dogg-Biopic verpflichtet hat.

Über Brewer ergänzte der Rapper bei seiner Präsentation: „Mein Regisseur Craig Brewer hat uns in „Hustle & Flow“ gezeigt, wie hart es für einen Pimp da draußen ist. Und dann hat er uns letztes Jahr alle dazu gebracht, ‘Sweet Caroline’ mitzusingen.“

Produziert wird das Biopic unter anderem von Snoop Dogg selbst, Brian Grazer sowie Sara Ramaker. Das Projekt entsteht als erstes Vorhaben im Rahmen des Gesamtdeals zwischen Death Row Pictures und NBCUniversal Entertainment & Studios.

Snoop Dogg: Vom Underground zum Weltstar

Calvin Cordozar Broadus Jr., besser bekannt als Snoop Dogg, wurde 1971 in Long Beach, Kalifornien geboren und zählt zu den prägendsten Figuren der Westküsten-Hip-Hop-Szene. Sein Durchbruch kam Anfang der 1990er Jahre durch seine Zusammenarbeit mit Dr. Dre und dem Album „Doggystyle“. Schnell entwickelte er sich zu einer Schlüsselfigur des G-Funk und prägte den Sound einer ganzen Ära.

Im Laufe seiner Karriere wandelte sich Snoop Dogg weit über die Musik hinaus zu einer Popkultur-Ikone: als Schauspieler, Unternehmer, Medienfigur und Produzent. Mit mehr als drei Jahrzehnten im Musikgeschäft gehört er zu den konstantesten Persönlichkeiten des modernen US-Entertainments. Neben seiner musikalischen Karriere sollen auch sein familiäres Umfeld sowie seine persönliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen.

Universal, Studio-Familie und Donna Langley

Für Aufsehen sorgte auch sein Auftritt im Kontext von Universal Pictures. Er trug eine auffällige Universal-Kette und betonte seine Zugehörigkeit zur Studiofamilie: „Ich habe einen Trailer direkt auf dem Studiogelände – neben Spielberg. Die Nachbarschaft geht hier komplett den Bach runter. Die Feuerwehr war schon zweimal da – aber nicht wegen Feuer, sondern wegen Rauch, Baby.“

Im selben Moment stellte er Universal-CCO Donna Langley vor und pries sie an mit: „Hoch lebe die Königin.“ Anschließend überreichte er ihr eine identische Kette als symbolisches Geschenk.

Snoop Dogg verabschiedete sich mit einem Versprechen: „Wir werden nächstes Jahr mit einem Trailer zurück zur CinemaCon kommen.“